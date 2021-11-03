为满足圣诞节供货需求，索尼已开始空运 PS5

IT之家 11 月 3 日消息，据《太阳报》报道，索尼已开始将 PlayStation 5 的库存空运到英国，以更好地满足圣诞节前夕的需求。

报道称，索尼上周从韩国首尔租了三架波音 747 喷气式飞机到伦敦，每架飞机都装载了近 50 个托盘的 PlayStation 5 游戏机。每架波音 747 所携带的 PlayStation 5 库存需要 12 辆卡车将货物运送到英国各地的配送中心。

这些航班似乎是上周在英国（包括亚马逊、Argos 和 Game）的 PlayStation 5 补货数量异常高的原因。

强劲的需求加上全球芯片短缺使索尼 PlayStation 5 自 2020 年 11 月推出以来一直很难买到。据称，索尼计划在本月底之前再包机两次飞往英国，由于费用高昂，该措施通常仅在供应紧张期间采取措施。

上周，索尼表示 PlayStation 5 供应问题对硬件销售产生负面影响，但仍有望实现其年度游戏机出货量目标。

IT之家了解到，索尼的目标是在截至 2022 年 3 月（21 财年）的当前财年内，PlayStation 5 的出货量超过 1480 万台，这比当年 PlayStation 4 的出货量要高。索尼在 21 财年第一季度出货了 230 万台 PS5 游戏机，并在周四表示，在第二季度又出货了 330 万台，在六个月期间总共出货了 560 万台。