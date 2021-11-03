广东省消委会“双 11”提醒：商家要求“好评返现”违法

IT之家 11 月 3 日消息，据新华网报道，近期广东省消费者委员会 (下称“广东省消委会”) 组织开展一项网购调查活动发现，不少商家通过返现、红包、卡券等方式诱导消费者对产品作出非客观评价，违反了国家相关法律法规要求，违背了诚实信用的市场原则，侵害了消费者的知情权、公平交易权等重要法定权利。

IT之家了解到，本次调查为网售“三无产品”(即未标注产品名称、生产厂名、厂址信息) 及商品标签标识等问题调查活动。调查结果显示，在“三无产品”方面，600 款网售商品中，有 285 款样本为“三无产品”，“三无产品”发现率 47.5%。在“好评返现”方面，本次调查发现 600 款样本中，有 85 款样本附有“好评返现卡”，通过返现、红包、卡券等方式诱导消费者对产品作出非客观评价。

广东省消委会提醒广大消费者，“双 11”期间要科学理性购物，做有智慧的消费者。收到商家“好评返现卡”的邀约时，应勇于拒绝，不为商家利益诱惑作出虚假好评。专业理性消费，不购买“三无产品”。当遭遇消费纠纷时，可先与商家、平台协商解决，若双方无法达成一致意见，可拨打 12345、12315 投诉，或登录广东省消委会官网投诉。

另据广东经视报道，近日，江苏扬州，3 家餐饮店皆因在外卖内放置“好评返现”卡被市场监管部门处罚。扬州市市场监督管理局指出，“好评返现”实质上是电子商务经营者通过货币返现对消费者进行交易贿赂，诱导消费者对产品和卖方的交易行为做出非客观评价行为。这一行为严重侵害其他消费者的知情权、损害其他消费者的利益，不仅破坏了平台经济的公平交易规则，更破坏了平台经济的诚信规则和诚信文化。

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