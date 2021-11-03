三星 Galaxy S21 FE 更多实物图曝光，预计明年 1 月发布

IT之家 11 月 3 日消息，外媒 SamMobile 情报显示，三星 Galaxy S21 FE 将于 CES 2022 期间正式推出，时间为 2022 年 1 月 5-8 日。

IT之家曾报道，此前 @MauriQHD 放出了一张 Galaxy S21 FE 的后面板实物图，与之前的渲染图基本一致。左上角相机模块位置是凹下去的，可能是没有添加金属部件，预计最终手机实物摄像头位置会凸起，和渲染图相同。

除此之外，@Roland Quandt 还放出了一些真机图，从外部和内部显示了该机面板和内部设计。相比 S21 系列，该系列机型更显廉价，尤其是 S21 FE 没有高级饰面，甚至采用了似乎是塑料的材质。

当然，既然是粉丝版那三星也势必需要采取一些措施压低该机成本，从而维持一个更低的定价。值得一提的是，此前有消息称该机比上一代的三星 Galaxy S20 FE 699 美元（约 4473.6 元人民币）更便宜。

此前曝光的信息显示，三星 Galaxy S21 FE 的外观预计将与 S21 标准版类似，同样会搭载高通骁龙 888 SoC，并辅以 6/8GB 内存和 128/256GB 的存储配置。

这款机器将支持 4G 和 5G 网络，拥有蓝牙 5.0 和 NFC，手机将采用 6.4 英寸 AMOLED 屏幕和 3200 万前置摄像头，采用屏下指纹识别，机身尺寸方面为 155.7×74.5×7.9mm，且拥有 IP68 防水防尘认证。

这款手机有望首发搭载基于 Android 12 的 One UI 4.0 系统，后置三摄，内置 4500mAh 电池。