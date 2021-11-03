小米 POCO M4 Pro 渲染图首曝光：居中挖孔屏，背面似小米 11 Ultra

IT之家 11 月 3 日消息，小米 POCO M4 Pro 5G 新机将于 11 月 9 日晚 20:00 发布，据悉该机基于 Redmi Note 11 5G 打造。在发布会之前，越南媒体 ThePixel.vn 曝光了新机的首批渲染图。

▲ POCO M4 Pro 5G

▲ Redmi Note 11 5G

从渲染图中可以看出，POCO M4 Pro 5G 的设计与 Redmi Note 11 5G 相似，正面采用了居中打孔显示屏，背面的摄像头系统也基本跟 Redmi Note 11 5G 相同，只是相机单元和右侧的 POCO 品牌标志被放置在一个矩形模块中，乍一看有些像小米 11 Ultra。

POCO M4 Pro 5G 有一个 6.6 英寸的 IPS 液晶面板，提供 FHD + 分辨率和 90Hz 刷新率。搭载联发科天玑 810 芯片组，该外媒进一步透露，该机将有三个版本：4GB 内存 + 128GB 存储，6GB 内存 + 128GB 存储，以及 8GB 内存 + 128GB 存储。

POCO M4 Pro 5G 正面有一个 1600 万像素的摄像头，后置摄像头有一个 5000 万像素的主摄像头，一个 800 万像素的超广角摄像头，一个 LED 闪光灯，以及一个 AI 标志。

POCO M4 Pro 5G 还内置 5000mAh 的电池，支持 33W 快充，可能会预装基于 Android 11 的 MIUI 12.5 系统。

IT之家了解到，目前还没有关于 M4 Pro 定价的消息，前代机型的价格为 179 欧元（约 1328 元人民币）。