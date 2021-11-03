小米获 MI 商标转让，诉争域名商标胜诉

IT之家 11 月 3 日消息，近日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。

企查查显示，涉案商标为小米公司注册的域名相关图形商标，法院查明，由他人注册的小米商标目前已被撤销，且小米公司获得 MI 商标转让。判决结果为撤销小米公司域名图形商标的驳回复审决定书。

行政判决书显示，法院查明，第 9927567 号“小米”商标（引证商标一）因连续三年未使用，经撤销复审二审诉讼程序，现已被撤销。国际注册第 1331842F 号“MI”商标（引证商标二）已转让给原告。上述事实，有诉争商标和引证商标商标档案、商标驳回复审申请书、原告提交的证据及开庭笔录等在案佐证。

IT之家了解到，法院认为，鉴于本案引证商标一已被撤销，引证商标二已转让至原告，诉争商标注册的权利障碍已发生变化，并已影响案件审理结果，法院据此撤销被诉决定。被告应当在新的事实基础上重新审查并作出决定，但案件受理费仍由原告承担。

法院判决如下：

一、撤销被告国家知识产权局作出的商评字 [2020] 第 346743 号《关于第 25990705 号“小米 xiaomi.com MI 及图”商标驳回复审决定书》；

二、被告国家知识产权局重新作出决定。