开发人员在 M1 Pro 版苹果 MacBook Pro 上成功启动 Linux

IT之家 11 月 3 日消息，Apple Silicon 版 Linux 研发团队 Asahi Linux 在 Twitter 上发布推文表示，其开发人员 @marcan42 目前已经成功将 Linux 系统导入 M1 Pro 芯片版本的 MacBook Pro 并成功启动，但该开发人员也表示目前只是进入了启动界面而已，离完全攻克还有很长的路要走。

IT之家了解到，当地时间 11 月 1 日 @marcan42 发布的图片上显示 M1 Pro 芯片版本 MacBook Pro 的屏幕上出现了 Linux 操作系统在启动时出现的命令行，随后在第二天他表示有信心将在第三天攻克 USB 启动以及 Linux 对 PCIe 和 NVMe 的支持。而在当地时间 11 月 3 日 @marcan42 表示虽然还没有获取到 PCIe 的使用权限但系统已经可以从 USB 启动并使用 shell。

@marcan42 表示，虽然目前距离最终目标还有很长一段路要走，但可以确定的是，目前 SMP 对称多处理功能、IRQ / IPI 中断、帧缓冲控制台、DART、USB 和 USB 供电、I2C、以及 GPIO 均可在 M1 Pro 芯片版本的 MacBook Pro 上使用，后续 Asahi Linux 团队将会把精力放到 PCIe 上，并设法驱动电脑自带的 SD 读卡器以及 Wi-Fi 无线网卡。