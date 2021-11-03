Linux 5.15 发布：增加对英特尔 DG2 独显的初步支持，采用新 NTFS 文件系统驱动

IT之家 11 月 3 日消息，Linus 本人在万圣节没有休息，于近日发布了 Linux 5.15 版本。该版本增加对英特尔 DG2 独显的初步支持，并采用新 NTFS 文件系统驱动，还为 AMD Zen 3 APU 带来温度监控支持。

处理器

AMD PDTDMA 驱动在开发了两年后被合并，用于 AMD EPYC 服务器处理器。

为 RISC-V 扩展了堆栈随机化，并为 RISC-V 连接了其他功能。

在 TCC 驱动中支持了 Alder Lake。

一个重要的 AMD 笔记本电脑暂停/恢复修复，包含各种型号。

KVM 现在默认为新的 x86 TDP MMU，并增加了 AMD SVM 5 级分页。

AMD Zen 3 APU 温度监控支持。

Yellow Carp APU 温度监控支持。

合并了 AMD SB-RMI 驱动，以利于服务器的使用情况，如基于 Linux 的 OpenBMC 软件栈。

优化了 AMD CPU 的 C3 入口处理。

一些 IRQ 内核代码的改进，使 Intel 486 时代的硬件受益。

一个 AVX2 优化的 SM4 密码实现。

图形

许多新的 RDNA2 PCI ID，可能用于 RDNA2 显卡更新。

AMD Cyan Skillfish 显卡支持。

对英特尔 XeHP 和 DG2/Alchemist 独立显卡的初步支持。

移除英特尔 Gen10 / Cannon Lake 图形显卡支持。

在 DRM/KMS 驱动中还有许多其他图形改进。

存储/文件系统

合并了新的 NTFS 驱动，这是对现有 NTFS 驱动的一大改进。这个新驱动程序是由 Paragon 软件公司创建的 "NTFS3" 驱动程序。

三星的 KSMBD 被合并为内核内 SMB3 文件服务器。

OverlayFS 具有更好的性能，并复制了更多的属性。

FUSE 现在允许挂载一个活动设备。

对 F2FS 进行了性能优化。

通过 NFS 客户端代码在多个 NIC 上共享连接。

针对 EXT4 的新优化。

对 XFS 的大量改进。

对 Btrfs 的降级 RAID 模式支持和性能改进。

Btrfs 支持 IDMAPPED 挂载和 Btrfs FS-VERITY 支持。

Linux 5.15 I/O 可以达到每核~3.5M IOPS。

应 systemd 开发者要求，支持全局县/磁盘事件的序列号。

删除了 LightNVM 子系统。

修复了 Linux 的软盘驱动代码。

其他块子系统的改动。

IT之家了解到，Linux 5.15 版本的发布也意味着 Linux 内核开始进入合并窗口。