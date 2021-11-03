微软官宣正式发布 Edge 浏览器 Linux 稳定版，冲浪小游戏加入 Tux 企鹅

IT之家 11 月 3 日消息，几天前，在微软 Linux 资源库中出现了首个 Edge 浏览器稳定版。尽管第一个 Edge Canary 浏览器 Linux 版是在 2020 年 10 月发布的，但一年来没有任何浏览器的稳定版本推出。

今天，微软正式宣布 Edge 浏览器 Linux 稳定版的到来，并表示:

“一个共同的要求是你需要 Microsoft Edge 跨越你环境中的操作系统的广度。去年 10 月，我们在预览版频道（Dev 和 Beta 频道版）中为 Linux 提供了 Microsoft Edge。现在，该浏览器已通过稳定版频道普遍适用于 Linux。这一里程碑式的进展正式完善了 Microsoft Edge 通过稳定频道提供给所有主要平台。Windows、Mac、iOS、Android，现在还有 Linux。要在 Linux 上使用 Microsoft Edge，用户可以从我们的网站上下载它，或者使用命令行从 Linux 软件包管理器中检索它。”

IT之家获悉，为了与 Linux 粉丝庆祝这一时刻，微软 Edge 冲浪游戏（edge://surf）现在在最新的 Edge Dev 频道构建版本 97 中采用了 Tux 企鹅元素，这是 Linux 系统的吉祥物。

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