绿帽子，拼着买更便宜

“绿帽子”可能是少有的全世界男人都关注的话题，不分种族和地缘。

比如美国最大绿帽批发基地 ——《 绿帽 莫里秀》，每天都有女人在此抱子寻爹，或者夫妻劈腿，反目成仇。

有观众表示，全北美所有管不住下半身的男人女人都在这里凑齐了。

而《莫里秀》也靠着亲子鉴定和测谎仪，为这些剪不断理还乱的事件 \ 事故坐诊把脉，用科学手段给台下的吃瓜群众挖出权威真相。

这里浪歌需要插播一个知识点：美国允许非婚生子，不过非监护人的一方（一般是爹）需要每月向监护人（一般是妈）缴纳巨额抚养费，因此在美国“喜当爹”往往都要付出惨痛的代价，被抚养费榨干的男人比比皆是。

这也是为啥会有很多单亲妈妈会抱着孩子来《莫里秀》寻爹了，对于她们而言，只要能找到孩子亲爹就相当于多了一张饭票。

而美国部分族裔对于性生活又极其开放，因此单亲妈妈们很多也不知道自己的娃亲爹是谁，自己又负担不起昂贵的亲子鉴定费用，只能求助于《莫里秀》了。

比如这位名叫夏兰达的女嘉宾，前前后后带了 17 个男人参加节目，试图找到孩子亲爹（饭票）。可惜无功而返，17 位老哥逃过一劫。

而每次男嘉宾成功躲开成为提款机的命运后，都会兴奋到手舞足蹈：

我挥一挥衣袖，不带走一个孩子

激动到后空翻

现场来一段劲歌热舞

而女方得胜之后，喜悦之情也溢出屏幕：

不要以为只有美国人民对绿帽子喜闻乐见，在中国，虎扑步行街也挤满了头上冒绿光的老哥们。

JRS（虎扑用户自称）声泪俱下的分享自己惨痛的恋爱经历，在众人的同情/看戏中厘清了自己帽子的颜色。

两个人的世界变成了一群人的狂欢，名为“步行街”的大草原上今晚又多了一个伤心的人。

心有不甘的爸爸们，也会去尝试动用科技武器，捍卫自己身为男人的尊严。

在某电商平台上，就提供了亲子鉴定服务，拼着买还能更便宜一点：

为了保护绿帽老哥们脆弱的自尊心，平台还贴心的给拼团者的头像和名字打了码，这可是其他拼单产品无法拥有的待遇：

虽然来自五湖四海的鉴定者们有着不同的姓氏，但是他们孩子可能都姓王。

而那些购买亲子鉴定服务的老哥们，也让评论区变成了绿帽故事会。

有终于把提了十年的心放下的老父亲：

也有至少被绿了两次的老哥：

更有甚者，上演了八点档狗血家庭伦理小剧场：

还有真人版“爸爸去哪了”：

当然也有毫不在乎的正能量老哥，儿子不是自己的，和人生又有什么关系呢？老婆多给零花钱就万事大吉。

罗曼罗兰曾说过，真正的英雄，是那些看清了生活真相，却依然热爱生活的人。

也许命运和妻子都背叛了这些绿帽老哥，但是生活总要继续。背负着沉重过去的他们，若能走出阴霾，就必将在漫长的人生中为自己加冕为王。

参考资料来源：B 头 4，横发会

本文首发于IT之家公众号

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