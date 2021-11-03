消息称苹果首款 OLED 版 MacBook 将延迟至 2025 年以后，microLED 尚未显露痕迹

IT之家 11 月 3 日消息，Digitimes 给出的一份供应链报告称，首款配备 OLED 屏幕的 MacBook 已被推迟。据称，苹果原本计划在 2025 年将这种显示技术引入 MacBook 产品线中，即在传闻的 OLED 版 iPad 一年之后。

报告指出，笔记本电脑所需的更复杂的显示技术出现了一些问题，而苹果正在努力控制成本。

此前有消息称，出于技术考虑，苹果公司已取消 2022 款 iPad Air 的 OLED 显示屏。现在，类似的原因导致 OLED 版本 MacBook Pro 从 2025 年逐步推迟。

从目前情况来看，苹果正在为其产品线从旧面板慢慢过渡到最新显示技术，LCD>OLED/miniLED>microLED。

目前旧款 Mac 系列和廉价 iPhone 仍采用传统背光的 IPS 液晶 LCD 屏。而苹果后来从 Apple Watch 到 iPhone X 开始将 OLED 技术推广普及，还有最新的 iPad Pro 以及 MacBook Pro 采用的 miniLED 背光 IPS 面板，预计苹果产品线将逐渐更替到新技术。

苹果尚未在 iPad 或 MacBook 系列中使用 miniLED，但业界预计苹果将在 2023-2026 年的某个时候实现这种设想。

还有目前被誉为最终目标的 microLED。简单来说，miniLED 属于 LCD 技术，而 microLED 则是 OLED 更复杂的版本，它拥有更亮且更节能的特性，而且完美克服 OLED 烧屏现象。

苹果对 microLED 的兴趣至少可以追溯到 2014 年，但由于各种限制，这项技术目前仍处于非常早期的发展阶段。

韩媒 The Elec 报道称，苹果一直在与三星和 LG 讨论双堆栈串联结构，但这种技术虽然效果更好但成本几乎翻倍。

今日还有消息称，LG 已收到苹果 OLED 款 iPad Pro 的订单，预计将于 2023 年底或 2024 年初推出。