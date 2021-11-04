高通第四财季营收 93.36 亿美元同比增 12%，智能手机芯片营收同比增 56%

IT之家 11 月 4 日消息，高通今日发布了 2021 财年第四财季及全年财报。报告显示，高通第四财季营收为 93.36 亿美元，与去年同期的 83.46 亿美元相比增长 12%；净利润为 27.98 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 29.60 亿美元，同比下降 5%；不按照美国通用会计准则，高通第四财季调整后净利润为 29.16 亿美元，与去年同期的 16.69 亿美元相比增长 75%。

第四财季业绩：

在截至 9 月 26 日的这一财季，高通的净利润为 27.98 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 29.60 亿美元，同比下降 5%；每股摊薄收益为 2.45 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 2.58 美元。同比下降 5%。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第四财季调整后净利润为 29.16 亿美元，与去年同期的 16.69 亿美元相比增长 75%；每股收益为 2.55 美元，与去年同期的 1.45 美元相比增长 76%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期高通第四财季调整后每股收益将达 2.26 美元。

高通第四财季营收为 93.36 亿美元，与去年同期的 83.46 亿美元相比增长 12%。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第四财季营收为 93.21 亿美元，与去年同期的 65.02 亿美元相比增长 43%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期高通第四财季营收将达 88.6 亿美元。

高通第四财季运营利润为 29.02 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 34.52 亿美元。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第四财季调整后运营利润为 34.02 亿美元，相比之下去年同期的运营利润为 20.26 亿美元。

高通第四财季来自设备和服务的营收为 76.32 亿美元，相比之下去年同期为 49.21 亿美元；来自授权的营收为 17.04 亿美元，相比之下去年同期为 34.25 亿美元。

按具体业务部门划分，高通 CDMA 技术集团第四财季营收为 77.33 亿美元，与去年同期的 49.67 亿美元相比增长 56%；税前利润为 24.64 亿美元，与去年同期的 10.15 亿美元相比增长 143%。高通技术授权集团第四财季营收为 15.58 亿美元，与去年同期的 15.07 亿美元相比增长 3%；税前利润为 11.14 亿美元，与去年同期的 11.07 亿美元相比增长 1%。

高通第四财季总运营成本和支出为 64.34 亿美元，相比之下去年同期为 48.94 亿美元。其中，营收成本为 39.37 亿美元，相比之下去年同期为 27.66 亿美元；研发支出为 18.78 亿美元，相比之下去年同期为 15.83 亿美元；销售、总务和行政支出为 6.19 亿美元，相比之下去年同期为 5.51 亿美元；其他支出为零，相比之下去年同期的其他收入为 600 万美元。

高通第四财季的运营现金流为 10.77 亿美元，相比之下去年同期的运营现金流为 17.41 亿美元。截至 2021 财年第四财季末，高通所持现金和现金等价物总额为 71.16 亿美元，相比之下截至 2020 财年第四财季末为 67.07 亿美元。

高通在第四季财季中以派发现金股息的方式向股东返还了 7.68 亿美元现金，约合每股 0.68 美元；并回购了 500 万股股票，以此向股东返还了 7.71 亿美元现金。总体而言，高通在这一财季中总共向股东返还了 15.39 亿美元现金。

高通的物联网业务生产低功耗芯片以将其他设备连接到互联网，是 QCT 的一部分，增长 66%，达到 15 亿美元。连接到 5G 网络所需的射频前端芯片增长 45%，达到 12.4 亿美元。

高通的智能手机芯片营收 46.9 亿美元，同比增长了 56%。高通预计到 2022 年将为多达 5.5 亿部 5G 智能手机提供芯片，较之前的预测略有下调。

高通的汽车业务仍然是该公司最小的芯片产品类别。尽管该公司在本季度宣布与通用汽车等汽车制造商建立了多项合作伙伴关系，但它仍增长了 44%，达到 2.7 亿美元。

2021 财年业绩：

整个 2021 财年，高通的营收为 335.66 亿美元，与 2020 财年的 235.31 亿美元相比增长 43%；净利润为 90.43 亿美元，与 2020 财年的净利润 51.98 亿美元相比增长 74%；每股摊薄收益为 7.87 美元，与 2020 财年的每股摊薄收益 4.52 美元相比增长 74%；税前利润为 102.74 亿美元，与 2020 财年的 57.19 亿美元相比增长 80%；运营利润为 97.89 亿美元，相比之下 2020 财年的运营利润为 62.55 亿美元。高通 2021 财年运营现金流为 105.36 亿美元，相比之下 2020 财年的运营现金流为 58.14 亿美元。

不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通 2021 财年的调整后营收为 334.67 亿美元，与 2020 财年的 216.54 亿美元相比增长 55%；调整后净利润为 98.11 亿美元，与 2020 财年的 48.16 亿美元相比增长 104%；调整后每股摊薄收益为 8.54 美元，与 2020 财年的 4.19 美元相比增长 104%；调整后税前利润为 112.63 亿美元，与 2020 财年的 54.84 亿美元相比增长 105%；调整后运营利润为 117.72 亿美元，相比之下 2020 财年的调整后运营利润为 59.32 亿美元。

高通 2021 财年来自设备和服务的营收为 267.41 亿美元，相比之下 2020 财年为 162.98 亿美元；来自授权的营收为 68.25 亿美元，相比之下 2020 财年为 72.33 亿美元。

按具体业务部门划分，高通 CDMA 技术集团 2021 财年营收为 270.19 亿美元，与 2020 财年的 164.93 亿美元相比增长 64%；税前利润为 77.63 亿美元，与 2020 财年的 27.63 亿美元相比增长 181%。高通技术授权集团 2021 财年营收为 63.20 亿美元，与 2020 财年的 50.28 亿美元相比增长 26%；税前利润为 46.27 亿美元，与 2020 财年的 34.42 亿美元相比增长 34%。

高通在 2021 财年中总共向股东返还了 63.74 亿美元的现金，其中以派发现金股息的方式返还了 30.08 亿美元，约合每股 2.66 美元；并通过回购股票的形式向股东返还了 33.66 亿美元现金，回购的普通股总数为 2400 万股。

业绩展望：

高通预计 2022 财年第一财季营收将可达到 100 亿美元到 108 亿美元之间，其平均值为 104 亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，22 名分析师平均预期高通第一财季营收将达 97 亿美元。

按业务部门划分，高通预计 2022 财年第一财季 CDMA 技术集团营收将达 84 亿美元到 89 亿美元，并预计技术授权集团营收将达 16 亿美元到 18 亿美元。

高通还预计，2022 第一财季每股摊薄收益将达 2.53 美元到 2.73 美元；不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通预计第一财季调整后每股收益将达 2.90 美元到 3.10 美元，其平均值为 3.00 美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，24 名分析师平均预期高通第一财季每股收益将达 2.6 美元。

股价反应：

当日，高通股价在纳斯达克常规交易中上涨 3.25 美元，报收于 138.48 美元，涨幅为 2.40%。在随后截至美国东部时间周三下午 5 点 46 分（北京时间周四凌晨 5 点 46 分）为止的盘后交易中，高通股价再度上涨 9.63 美元，至 148.10 美元，涨幅为 6.95%。过去 52 周，高通的最高价为 167.94 美元，最低价为 122.17 美元。