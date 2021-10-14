谷歌 Pixel 6 系列采用谷歌自研 SoC，高通官方发推暗讽

IT之家10 月 14 日消息 谷歌早在几个月之前就已经对外宣布，将在自己即将推出的新款智能手机 Pixel 6 系列中使用自研的 Tensor 芯片。虽然这件事情让人感到有趣，但高通恐怕并不这样想，因为这意味着谷歌将会减少与高通之间的合作。今日高通在其官方骁龙推特上发声：“我们已经决定制造自己的智能手机处理器，而不是使用骁龙处理器”。虽然高通并没有直接点名，但这显然是针对谷歌的。

谷歌在今年 8 月份对外宣布 Tensor 芯片，10 月 13 日在 Geekbench 上出现搭载 Tensor 芯片的谷歌 Pixel 6，显示该处理器的单核跑分为 1027，多核跑分为 2706。此外，该机还搭载 Mali G78 GPU。作为谷歌自研的第一款芯片，Tensor 芯片可以直接在手机上处理 AI 和 ML 模型，可为相机、语音识别和其他功能提供更好的体验。

IT之家了解到，谷歌虽然在其高端产品 Pixel 6 系列上表示要采用自研芯片，但在其中端产品 Pixel 5a 上仍然搭载高通骁龙 765G 芯片，该机配备了 6.3 英寸打孔显示屏，具有 IP67 级别的防尘防水能力，还配备有 3.5mm 耳机接口，售价 449 美元（约 2909 元人民币）。因此谷歌并没有完全放弃高通，两家公司将会继续合作。