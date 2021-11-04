SpaceX 重型猎鹰火箭明年至少发射升空 5 次

11 月 4 日消息，美国太空部队日前确认使用重型猎鹰火箭执行 USSF-67 任务，SpaceX 公司旗下重型猎鹰火箭明年至少将发射升空 5 次。

10 月 30 日，美国太空部队司令部发言人证实，确定于 2022 年下半年用重型猎鹰火箭将 USSF-67 任务的有效载荷送入地球同步轨道。

这是美国太空部队与 SpaceX 敲定的第三份重型猎鹰火箭合同。此前美国太空部队选择重型猎鹰火箭执行 USSF-44 和 USSF-52 任务，但由于有效载荷出现问题，任务被推迟至明年进行。

重型猎鹰火箭是现役推力最大的运载火箭。大约一个月前，卫星互联网服务提供商 ViaSat 公司宣布第一颗 ViaSat-3 卫星最早将在 2022 年第二季度搭乘重型猎鹰火箭前往地球同步轨道。加上美国国家航空航天局（NASA）将于 2022 年 8 月升空的 Psyche 小行星探测器，SpaceX 重型猎鹰火箭明年至少将进行 5 次发射活动。

按照目前的计划来看，重型猎鹰火箭将于 2022 年第一季度执行 USSF-44 任务，这也将是重型猎鹰火箭直接前往地球同步轨道的首次商业发射任务。但 USSF-44 任务已经反复遭遇延迟，从 2020 年年末、2021 年年初、2021 年年中、2021 年年末一路推迟到 2022 年。如果其再推迟几个月，发射 ViaSat-3 卫星将成为 SpaceX 直接向地球同步轨道运送有效载荷的首次商业发射任务。

为前往地球同步轨道，执行 USSF-44 任务、USSF-67 任务以及 ViaSat-3 卫星任务的重型猎鹰火箭核心级助推器将被消耗，火箭两侧的一级助推器会被回收。