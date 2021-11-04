三星 Galaxy S21 FE 机模上手视频曝光，提供大量背部细节

IT之家 11 月 4 日消息，根据外媒 Concept Creator 在 YouTube 发布的视频显示，Concept Creator 已经拿到了三星未发布的 Galaxy S21 FE 手机的机模，并展示了三星 Galaxy S21 FE 大量的背部细节。

尽管目前三星 Galaxy S21 FE 的设计还没有得到官方的确认，但根据目前已知的信息，三星 Galaxy S21 FE 的背板采用了和已发布的 Galaxy S21 系列相同的样式，但和后者的区别在于，三星 Galaxy S21 FE 的镜头模组和背板是一体的，为一整块塑料，而三星 Galaxy S21 系列的镜头模组为金属材质，背板其余部分为塑料或玻璃材质。

Concept Creator 在视频中表示，后续他还会收到三星 Galaxy S21 FE 的主镜头和长焦镜头，并会研究这些镜头是否采用了 OIS 光学防抖。

▲ 图片来源：SamMobile

IT之家曾经报道三星 Galaxy S21 FE 将于 2022 年 1 月 5 日至 8 日的 CES 2022 期间正式推出。在产品规格方面，目前得到的消息三星 Galaxy S21 FE 或将搭载一块 6.4 英寸 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率以及屏下指纹识别，前置摄像头为挖孔设计且像素为 3200 万。采用高通骁龙 888 或 Exynos 2100 SoC（取决于发售国家和地区），并辅以 6/8GB 内存和 128/256GB 的存储配置。该机或将采用一块 4500 毫安时的电池，且将会有紫罗兰色、粉红色、白色和灰色四种配色。

视频：