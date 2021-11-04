成本更低、容量更高，4680 电池芯生产设备进驻特斯拉得州奥斯汀工厂

北京时间 11 月 4 日上午消息，据报道，特斯拉又朝着正式生产 4680 电池芯向前迈进了一步。一段视频显示，一大批货物从其阳极和阴极生产线运到了即将投产的得州得克萨斯州奥斯汀工厂内。

2020 年底，特斯拉宣布将开始生产 4680 电池芯，这种电池芯具有成本更低、容量更高等优点。新的电池芯的直径为 46 毫米，长度为 80 毫米，因此被命名为“4680 电池芯”。

视频发布者表示：“我们今天很幸运，看到了阴极 1 号线和阳极 1 号线的生产设备运到了奥斯汀工厂，而且没有在仓库里停留很久。阳极 1 号线的卡车在到达后几分钟内就向电池芯生产区的深处开去了。这意味着 4680 电池可能已经做好了生产准备，不久后可能就将被用在车辆上。”

在此之前，特斯拉一直在弗里蒙特（Fremont）工厂内试生产新的电池芯，在 10 月初举行的 2021 年第三季度财报电话会议上，特斯拉高级副总裁德鲁・巴格利诺（Drew Baglino）表示，首批 4680 电池芯有可能在 2022 年初到来。他说道：“从非电池的角度来看, 结构性电池碰撞、范围和可靠性测试有望在本季度完成。迄今为止, 测试进展顺利, 弗里蒙特生产线有望提供支持。”

从目前的情况来看，配备了新电池芯的车辆将在奥斯汀超级工厂内生产，这意味着首批搭载新电池的车辆将会是 Model Y 跨界车型。

但是巴格利诺向投资人表示：“这是一个新的架构，可能仍然存在未知因素。我们的首要任务是要确保质量。从电池的角度来看，我们对设计的成熟度和制造的准备程度感到满意。”

特斯拉最终的计划是在奥斯汀和柏林工厂内生产 4680 电池芯。在特斯拉 2021 年的年度股东大会上，埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，在电池制约和其他供应链问题依然存在的背景下，该公司的 Cybertruck、Roadster 和 Semi 车型的生产都将暂停。