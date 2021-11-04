谷歌拟遵从韩国法律，向第三方开放应用商店支付系统

11 月 4 日消息，谷歌周四表示，该公司准备遵从韩国最近通过的新法，在其韩国安卓应用商店中为第三方开发者提供替代支付系统的选项。

韩国议会在今年夏末通过了上述法律，该法律要求移动应用商店运营商向外部支付处理商开放他们的平台，并让用户自主选择如何支付。这部新法的大部分内容已于 9 月中旬生效。

韩国的新法律禁止大型应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统，谷歌的声明是在韩国通信委员会 (KCC) 要求其为新法制定合规计划之后发出的。

此前，谷歌及其竞争对手苹果控制着各自应用商店的支付系统，并从每次应用内购买中收取最高 30% 的佣金。两家公司都认为这是合理的，因为他们为用户提供了安全保障，并为开发者提供了广泛的分发渠道。

谷歌在声明中表示：“我们尊重韩国议会的决定，我们正在分享一些改变以回应这项新法律，包括让销售应用内数字产品和服务的开发商可以选择在应用商店中为韩国用户提供的支付方式之外，增加更多替代的应用内支付系统。”

谷歌继续称：“在接下来的几周和几个月里，我们将与开发者分享实施细节，包括提交安全和客服验证的说明，以及一套用户体验指南，以便用户能够做出明智的选择。”

KCC 表示，谷歌已经提出计划，允许以较低的费用使用替代支付系统。不过，这些规定只适用于韩国。KCC 还称，谷歌计划今年实施新的支付政策。