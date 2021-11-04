小米激光影院 2 4K 发布：全球首款支持杜比视界，到手价 12999 元

IT之家 11 月 4 日消息，近日小米发布了小米激光影院 2 4K，官方称这是全球首款支持杜比视界的投影产品，拥有 4K 画面分辨率、2400 ANSI 流明，售价 14999 元，双十一到手价 12999 元。

小米激光影院 2 4K 采用 0.23:1 大景深超短焦镜头设计，机身距离墙面仅需 20cm 即可投射 100 英寸超大画面。画面分辨率达到了 4K，3000:1 的原生对比度，加上 HDR10 解码，更好支持了高动态范围画面的呈现。Rec.709 标准的宽广色域，色彩表现更丰富。

IT之家了解到，小米激光影院 2 4K 支持杜比视界，拥有出色的亮度、对比度、细节和色。支持杜比全景声，双 15W 全频音响配合独有的音箱倒相管设计，声音更澎湃。升级的全新一体化设计光机，相较于上一代产品，整体亮度提高 20%，画面平均亮度达到 2400ANSI 流明。

小米激光影院 2 4K 支持远场语音，采用了 4 个高灵敏传感器组成的麦克风阵列，配合抗强噪识别技术和唤醒技术，准确识别和定位声源。搭载 MIUl for TV 人工智能系统，囊括小米视频海量影视资源，能依据观影习惯推荐定制内容。采用 MEMC 运动补偿技术，看体育赛事、打竞技游戏等高速运动画面不用担心拖影造成的模糊。

性能方面，小米激光影院 2 4K 采用 MTK 64 位 CPU 芯片 MT9669，最高主频 1.9 GHz，3G 内存加持。支持 Al 画质增强，自动降低噪点。接口方面，拥有 3 个 HDMI 2.0 接口、2 个 USB 2.0 接口、1 个光纤接口和 1 个以太网接口。还搭载智能风扇，可实时温控。镜头两侧各有 1 颗防直视传感器，有人靠近时，自动将投射亮度降到最低，避免激光光源直射人眼。