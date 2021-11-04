英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 移动端 GPU 现身 PCI ID 数据库，采用 GA104 核心

IT之家 11 月 4 日消息，当地时间 11 月 3 日外媒 VideoCardz 报道，在 PCI ID 数据库中出现了 GeForce RTX 3070 Ti 移动端 GPU 的身影。

IT之家通过查询 PCI ID 数据库了解到，如上图所示，在网站搜索栏中输入 3070，即可在搜索结果中发现一条 ID 为“PCI device 10de:24a0”的产品信息，后面所对应的产品名称确为“GA104 [Geforce RTX 3070 Ti Laptop GPU]”，显示其采用 GA104 核心。

打开该产品信息界面后在产品的评论区中一位名为 Faintsnow 网友的评论，其评论内容为“名称：GN20-E6”，外媒 VideoCardz 认为此名称可能为该款移动 GPU 的代号。

外媒 VideoCardz 推测，英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 移动端 GPU 可能会在 CUDA 核心数上超过之前的普通 RTX 3070 移动端版本，但频率和显存方面暂时无从推测。作为参照，GeForce RTX 3070 的 CUDA 核心为 5120 个，基频 1290 MHz，睿频 1620 MHz，并辅以 8GB 的 GDDR6 显存。