小米副总裁林世伟：将布局汽车金融板块，包括汽车保险、车内支付等场景

IT之家 11 月 4 日消息，随着智能电动汽车领域的风口到来，各大厂商纷纷选择入局造车，这其中就包括大家熟知的小米、华为等企业，只是参与的形式有所不同。

在今年 10 月的小米投资者日上，小米董事长兼 CEO，也是小米汽车 CEO 的雷军透露，预计小米汽车将于 2024 年上半年正式量产。

据《中国企业家》杂志，小米副总裁林世伟在接受采访时表示：雷军做调研时发现如果小米不做汽车的话将会受到很大影响；小米将布局汽车金融产业，而这未来也将是集团一个很大的业务板块，包括汽车金融、汽车保险、汽车供应链金融、车内支付等场景。

此外，小米集团在今年 10 月 15 日任命集团副总裁、CFO 林世伟兼任天星数科 CEO，相关工作向天星数科董事长洪锋汇报。任命李肖爽担任小米汽车副总裁，负责产品、供应链及市场相关工作，向小米汽车 CEO 雷军汇报。

林世伟还表示，小米汽车现在依然是一个比较初步的阶段，现在主要还是以研发为主，但目前财务已参与进去，积极配合业务的发展。

小米集团总裁王翔则表示：“小米有能力造车了，并不意味造车这个事情就变简单了，只是让我们有机会和传统最优秀的车厂掰掰手腕。”

此外，王翔还讲了“雷军决定限制硬件净利率”背后的故事：虽然小米一直坚持的极致性价比，但雷军和小米其他高管们也常常苦恼于性价比会被误解为便宜。“其实性价比的核心是效率。”他解释道。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

“小米不做就会被淘汰，何况我们的两家同行已经在做。智能电动汽车已经是兵家必争之地，小米不得不争。”

在小米春季新品发布会上，雷军曾表示，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。

IT之家了解到，小米汽车有限公司已于北京注册，注册资本为 100 亿元，经营范围包括新能源车整车制造、汽车整车及零部件的技术研发、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造（限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件等项目）等。

此前，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军在接受央视财经采访时表示，自己 2013 年就对电动车产业有了巨大的兴趣。在过去的七八年的时间里面，投资了近十家智能电动车领域各种各样的公司。小米造车将是他人生最后一次重大创业项目。