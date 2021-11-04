豪威科技发布 OH0FA 高分辨率图像传感器：用于耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜

IT之家 11 月 4 日消息，高分辨率内窥镜协助外科医生更好地观察检测早期疾病。

豪威科技今天发布了用于内窥镜和导管的 OVMed OH0FA 图像传感器和 OAH0428 桥接芯片。

OH0FA 图像传感器以 30 帧/秒的帧率提供 720x720 分辨率的图像，这是耳鼻喉、心脏、关节、妇产科和子宫-肾脏内窥镜的最高可用分辨率，有助于外科医生观察和诊断早期疾病。

OAH0428 桥接芯片专为兼容 720x720 分辨率而开发，可实现模数转换，并实现灵活模拟和数字输入输出。

IT之家获悉，与上一代图像传感器 OVM6946 的 400x400 分辨率相比，OH0FA 的 720x720 分辨率有了显著提升。根据手术要求，OH0FA 提供可选的分辨率和帧率组合，包括 720x720（30 帧/秒）、600x600（ 40 帧/秒）以及 400x400（ 60 帧/秒）。该设备的高信噪比可实现更清晰的图像以及优异的色彩保真度，这有助于外科医生看到更真实的图像，从而更好地诊疗疾病。

OH0FA 是一款采用 1/18 英寸光学格式的高性能 0.93x0.93 毫米传感器。其 1.008 微米像素尺寸基于豪威科技的 PureCel Plus-S 晶片堆叠技术。这种下一代像素技术还提供高色彩保真度和 37.5dB 的信噪比，能使图像更加清晰。

此外，PureCel Plus-S 有助于 OH0FA 实现更高的满阱容量、零模糊度和更低的功耗。基于豪威科技 CameraCubeChip 技术的一次性内窥镜用 OCHFA 版本即将发布。

OAH0428 辅助芯片的特殊功能包括 HDR、自动启动、伪全局快门、更高的 NIR 灵敏度和各种安全功能。这款芯片还能进行高压灭菌。OAH0428 有一个专有的 4 引脚模拟接口，最多可传输 4 米。曝光时间和增益设置可从外部 SPI 控制器发送，可由 OAH0428 内部 AEC/AGC 自动发送或通过主机手动发送。

豪威科技的 OVMed 产品系列涵盖经过全面认证、鉴定和测试的医疗级可靠组件。这提高了医疗设备 OEM 厂商获得 FDA 认证的可能性和速度，同时使医院、外科医生和患者高度信任内窥镜设备。

目前，OH0FA 图像传感器和 OAH0428 桥接芯片可提供豪威科技 hCSP 芯片级封装的样品，该封装具有 100 微米厚的保护玻璃和抗反射涂层。豪威科技提供了一个配备预测试 OVMed 图像信号处理器的评估套件，可实现快速评估和开发。