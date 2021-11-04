AMD 大小核处理器曝光：Zen 5 架构首发/8+16 核，预计 2023 年末发布

IT之家 11 月 4 日消息，AMD 目前最新的处理器架构为 Zen 3，其采用 7nm 制程工艺。根据此前曝光的路线图，AMD 后续的 CPU 架构型号分别为：Zen 3+、Zen 4、Zen 4D、Zen 5，预计将分别采用 6nm、5nm、3nm 制程工艺。

今日爆料者 Moore’s Law is Dead 公布了 Zen 5 架构的最新消息，并表示锐龙 Ryzen 8000 系列处理器，将首次搭载这一核心架构，首发大小核架构，与英特尔 12 代酷睿类似。

具体来看，锐龙 8000 系处理器的大核将采用 Zen 5 架构，而小核将采用 Zen 4D。前者面积更大，后者面积小，频率更低，且缓存容量也更小。处理器最高会具备 8 大核 + 16 小核，预计将于 2023 年第四季度发布。

根据此前爆料和公布的路线图，AMD 锐龙 8000 系处理器将有名为“Granite Ridge”的分支，为不带核显的桌面处理器。还会有名为“Strix Point”的分支，是集成核显的 APU。

IT之家了解到，爆料者称 Zen 5 架构的性能相比 Zen 4 会有很大的提升，相当于初代 Zen 到 Zen 2 架构的提升幅度，Zen 5 的 IPC 性能将增长 20%~40%。根据外媒爆料，EPYC 7005 服务器处理器也将首发采用 Zen 5 架构核心。