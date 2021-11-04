恩智浦 CEO ：工业自动化领域半导体短缺严重，未得到媒体足够重视

IT之家 11 月 4 日消息，2021 年 11 月 2 日，恩智浦 CEO Kurt Sievers 对公司 2021 年第三季度的财报进行了一些解读。有分析师就工业互联网、供应链紧张等问题进行了提问，以下为 Kurt Sievers 的回答：

“对于汽车行业来说，供应链紧张的问题同样存在。海运运力不足对汽车业的影响也很严重，但报纸上相关的报道还很少。工业自动化领域半导体供应不足的问题和汽车业一样严重，但也没有得到媒体足够的重视。

现在，我们与竞争对手的最大区别在于，我们越来越有能力提供完整的围绕处理器的解决方案。我们在一系列广泛的工业加工解决方案中拥有领先地位，但这一领域目前在连接、安全性和模拟连接方面的补充还不够完善，而我们在这些领域的优势也使我们真正区别于竞争对手。

我敢说我们目前在行业内的地位和提供的产品是无与伦比的，这也将成为下周投资者日的焦点，届时我们会提供更多细节，比如我们拥有什么，以及为什么我们认为这让我们成长了很多。现在从供应链或渠道的角度来看，很多业务确实是通过分销的，因为有成千上万的小客户。这也是为什么我们提供解决方案的能力为恩智浦带来了这么大变化。因为很多接受我们提供的分销服务的公司自身没有能力处理连接蚀刻应用中的复杂性。如果我们有一天能提供给这些公司一个完整的解决方案，那么这对它们而言不论是从上市时间角度还是研发角度都是重大利好。

这就是我们相对于对手的重大竞争优势。另一个重要因素是，我们确实对中国有着相对较强的敞口。我们公司的工业业务，一部分进入了分销领域，一部分进入了中国。如果你要问有没有对经济放缓的预期，那么至少在中国我们没有看到经济放缓。我们始终在保持供应。

正如我早些时候所说，在工业业务领域，如果我们有更多的供应，我们能够有更高的营收。好消息是我们的供应能力每个月都在改善，因此随着时间的推移，情况会变得更好。”