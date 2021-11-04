500 亿美元 + 星际基地，马斯克离火星还有多远

11 月 4 日消息，据外媒报道，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 毫不掩饰在火星上建立永久人类基地的意图，他的最新冒险尝试是在地球上建立属于自己的城市。在位于美国得克萨斯州南部博卡奇卡的 SpaceX 发射场周围，马斯克希望能够建立起名为星际基地（StarBase）的太空港城市。

按照规划，星际基地将可容纳所有在发射场工作的人，还包括那些打算搭乘 SpaceX 火箭和飞船前往太空飞行的乘客。星际基地也将成为那些想要见证 SpaceX 火箭和飞船发射时壮观场景的游客的旅游目的地。从更从长远计划来说，马斯克希望星际基地将成为人们前往火星旅行的起点，强大的星际飞船每次将能够运送大约 100 人前往火星。

当人们准备进行太空飞行前，他们需要从基地获得类似于城市所能提供的生活空间和基础设施支持。因此，将博卡奇卡改造成太空港城市对于帮助马斯克实现其太空探索愿景可能至关重要。

关于前往火星一事，马斯克近日有新的表态。

当地时间 10 月 28 日，马斯克在推特上连续回复多条推文，抨击美国参议院民主党人提出的“亿万富翁所得税”。据计算，若这项“亿万富翁所得税”开始征收，马斯克将在前五年支付高达 500 亿美元的税收。

马斯克在推文中表示，“我计划是用这笔钱（500 亿美元）让人类登上火星，保存认知之光。”

据媒体报道，马斯克于 2021 年 2 月底开始建设属于自己的城市进程，当时他正式与美国得克萨斯州卡梅伦县进行接洽。当地政府发布的新闻稿明确表示，马斯克将遵守所有相关法规，任何申请最终都将根据适用的法律进行决定。

SpaceX 于 2014 年宣布打算在美国墨西哥湾沿岸的博卡奇卡村建造专门的发射设施。此前，马斯克从美国宇航局 (NASA) 和美国政府租用的场地发射猎鹰火箭。SpaceX 的发射场建设速度非常快。主体建设工作于 2016 年开始，2019 年这里就为试发射做好了准备。这种加速度几乎已经成为 SpaceX 的标志，就像马斯克本人给人的印象，他似乎总是充满了干劲儿。

博卡奇卡是马斯克最大胆太空飞行器的家园，超重型火箭助推器将把星际飞船发射到太空中。这个项目不同于以往的任何尝试，一旦完成，超重型火箭将是有史以来发射的最强大运载工具。

今年 3 月份，SpaceX 将博卡奇卡发射场改名为星际基地，现在该公司正准备在这里对星际飞船和超重型火箭助推器进行首次轨道试飞。

SpaceX 花了大约 16 个月的额外建设时间在这里建好了轨道发射台，其中包括供超重型火箭使用的发射台，将星际飞船提升到超重型火箭上方并在点火前将巨型火箭固定在原地的发射塔，以及装有燃料和其他液体的储罐区，这些液体将在发射前被泵送到火箭上。发射塔上还安装了两个巨大的机械臂，它们被称为 Mechazilla，将被用于捕获返回的超重型火箭，并在它软着陆时稳定住它。

不管马斯克在发射场附近设立城市的计划是否获得批准，星际基地无疑将成为地球上最重要的发射场之一。这是因为，把宇航员送回月球的飞船就将从这里出发，NASA 已经在“阿尔特弥斯”（Artemis）重返月球计划中选择了星际飞船作为月球着陆器。

虽然宇航员将从佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射，但他们将搭乘的“猎户座”太空舱将不会在月球表面着陆。取而代之的是，无人驾驶的星际飞船将提前从博卡奇科发射，并进入绕月驻泊轨道。这艘飞船将等待猎户座太空舱的到来，然后与之对接，并允许宇航员转移过来。然后，宇航员们将驾驶星际飞船降落到月球表面，并在任务完成后再次返回。

这将为马斯克实现火星探索的最终目标进行某种形式的彩排。尽管这听起来仍然像科幻小说，但贝克认为我们不应该低估马斯克登陆这颗红色星球的雄心。他说：“我们已经看到，马斯克可以把事情做好，他也有动力去做这件事。我认为他很有可能会这样做！”