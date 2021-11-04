联想杨元庆：三年内招聘硬核科技人才 1.2 万人、研发投入翻番，供应链问题到明年上半年难解，高负债系 70% 应付款所致

11 月 4 日消息，在联想集团 2021/22 财年第二财季沟通会上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在回应供应链问题时表示，供应链零部件短缺主要是需求驱动，到明年上半年都难以完全解决。

在过去一年的时间里，整体供应链都处于短缺状态，尤其是芯片短缺更为严重。杨元庆表示，这是由更高的需求来驱动，首要的需求就是来自于 IT 方面，电动车也是另外的驱动因素。

“现在短缺的主要是芯片，但不是先进制程芯片，而是旧制程的芯片，没有人投资，导致这个解决起来需要比较长的时间。”杨元庆提到。

他表示，如果能够在供应链方面比别人做得更好，增长不会出现问题。据其介绍，联想的需求不是问题，公司订单已经排在一个季度以后，会尽最大的努力去解决供应问题。

但相较而言，联想集团并未受到供应链限制太大影响，最近几个财季业绩持续保持增长，杨元庆表示，这主要得益于三个方面。一是独特的混合制造的优势，不像很多美国的企业，把制造外包，联想集团是外包和自制相结合，基本上是一半一半，这样能够给带来更多推动进入上游供应商的机会，建立更好的关系。

第二是全球化和本地化相结合的供应链优势，和各个供应商都有顺畅的沟通；第三是做过战略性的预先采购，使得联想的供应是领先的，竞争力比较好，并保持双位数的增长。

联想集团今日公布的截至 2021 年 9 月 30 日的 2021/22 财年第二财季业绩显示，期内实现营业达 1156 亿元，同比增长 23%；净利润 33 亿元，同比大涨 65%，再创历史新高。

从三大核心业务集团来看，SSG 方案服务业务集团营业额达到 88.2 亿元，同比增长 30%；运营利润同比增长 32%，达到 18 亿元；ISG 基础设施方案集团营业额达到 127 亿元，同比增 34%，中国区同比增长 36%，接近盈亏平衡；IDG 智能设备业务集团营业额达到 992 亿元，同比增长 21%；运营利润达到 75.4 亿元，同比增 34%。

杨元庆还回应此前市场对研发方面的质疑：“有人说我们研发投入不满足上市要求，这是完全不对的。”他表示，科创板的标准是研发投入累计在 6000 万元以上，联想已经大大跨过了这个门槛。在专利方面，联想拥有超 2 万多项专利。

今年 9 月 30 日，联想集团提交科创板上市申请，但在 10 月 8 日，联想又主动撤回了上市申请，引发外界对其研发投入占比低和高负债等方面的质疑。

财报显示，第二财季联想集团研发投入同比提升了 57%，达 31 亿元。杨元庆表示，这一势头将会持续，“三年内力争研发费用翻番的目标”保持不变，研发将主要集中在新 IT 的 5 个方向上，包括端、边、云、网、智等，比如关键零部件的新技术、新材料、新工艺的自主研发创新，5G 和云网融合技术，数据采集和分析平台，人工智能平台等。

同时，在已拥有超 1 万人规模的研发团队的基础上，未来三年联想集团还将在全球范围内，面向社会和高校大规模招聘硬核科技人才 12000 人，全方位充实三级创新体系。目前，联想集团已经拥有一支达 13900 人的研发队伍，人员规模较去年同比增长 51%。

杨元庆还回应了高负债率问题。根据联想集团此前提交的招股书，联想集团最近三个财年的资产负债率负债率不断增长，分别达到 86.34%、87.37% 和 90.50%，甚至高于一些房地产行业公司。

对此杨元庆表示，IT 行业跟房地产行业有所不同，IT 行业是比较轻资产的行业，从进货、库存到出货，数月内就可完成。同时更看重现金周期，即供应商会给公司账期，公司也会给客户账期，从“应收帐款 + 库存-应付账款”的周期来看，公司保持在数天水平。但因为供应紧张，联想集团有在战略性提前采购，所以库存会比较大。

杨元庆表示，联想负债结构中，约 70% 为供应商应付款，是不需要利息的，有息负债比例很小。本季度联想集团手现金减去银行有息负债，现在是 6000 万美元，因此几乎没有债务风险。