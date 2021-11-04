杨元庆回应联想撤回上市申请质疑：有些传言是完全不对的

IT之家 11 月 4 日消息，联想集团今日午间发布了 2021/2022 财年中期业绩公告，截至 2021 年 9 月 30 日的六个月收入 347.98 亿美元，同比增长 25%。

IT之家了解到，截至 9 月底止三个月及六个月，联想集团净利分别为 5.12 亿美元和 9.78 亿美元；收入分别为 178.69 亿及 347.98 亿美元，同比分别升 23% 及 25%。

今年 10 月 8 日，据上海证券交易所文件显示，联想集团有限公司和保荐人中国国际金融股份有限公司分别向上交所提交了《联想集团有限公司关于撤回公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》和《关于撤回联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》，申请撤回科创板上市申请文件。上交所决定终止对公司公开发行存托凭证并在科创板上市的审核。

随后，有业界人士提出：联想集团不符合在“科创板”上市的要求，包括联想研发费用占比不足 3% 且主要为人员薪酬和折旧的研发费用。联想集团如此短时间内就撤回科创板 IPO 申请，很可能不是“主动要求撤回”，而是被“要求撤回”。

董事长兼 CEO 杨元庆在今日的业绩会中表示，撤回科创板上市申请不影响集团业务，继续申请回 A 股上市的可能性依旧存在。

路透社称，在被问到未来是否会继续申请“回 A”时，杨元庆表示可能性依旧存在：“公司将继续评估所有有利于公司业务和转型战略的机会。”

据新浪，杨元庆今日对撤回上市申请一事表示，“有人说我们研发投入不满足上市要求，这是完全不对的”。杨元庆称，科创板的标准是“研发投入累计在 6000 万元以上”，实际上，联想已经大大跨过了这个门槛；专利方面，联想拥有超 2 万多项专利。

杨元庆还表示，未来将继续加大研发投入，主要集中在新 IT 的 5 个方向上，包括端、边、云、网、智。