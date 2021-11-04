苹果 AirPods 3 拆解视频：与 AirPods Pro 外观相似但内部大不同，大量零部件粘在一起

IT之家 11 月 4 日消息，据 9to5 Mac 报道，继 10 月份发布之后，苹果 AirPods 3 无线耳机也已经开售。新一代的苹果真无线耳机配备了新的设计，灵感来自 AirPods Pro 和功能，如空间音频和自适应 EQ。然而，虽然外部设计看起来几乎一样，但它们的内部却大不相同，52audio（我爱音频网）近期带来了针对 AirPods 3 无线耳机的拆解。

不出所料，拆解 AirPods 3 并不完全容易，因为大部分零件都使用胶水粘在一起，这意味着几乎不可修复。

看看新的 AirPods 3 充电盒，可以注意到一组新的磁铁，用于将盒子连接到 MagSafe 充电器上，这是其他 AirPods 所没有的。除了 Lightning 端口、逻辑板和 345mAh 电池外，该外壳还有一个石墨散热垫，以防止发热引起的问题。

有趣的是，虽然 AirPods Pro 充电盒有两个独立的小型内部电池，但 AirPods 3 充电盒只有一个大电池。

至于 AirPods 3 本身，每个听筒都有一个新的皮肤检测传感器，它足够聪明，不会被其他表面所欺骗 —— 这是 AirPods 家族的第一次。所有部件都通过 FPC 线连接，扬声器和麦克风之间有一个小电池。AirPods 3 的内部电池容量为 0.133Wh。

你可以观看下面的 52audio 视频，了解 AirPods 3 内部组件的全部细节。