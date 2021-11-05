苹果 iPhone 13 更换屏幕可能会破坏 Face ID，iFixit 称其为“史无前例”的维修限制

IT之家 11 月 5 日消息，据 Macrumors 报道，iFixit 今日在一篇倡导维修权利的文章中表示，无法在不破坏 Face ID 的情况下更换 iPhone 13 显示屏，可能会对提供 iPhone 维修服务的公司产生重大影响。

iFixit 在其 iPhone 13 Pro 拆解中首次指出这一维修问题，并已通过多次测试予以确认。更换 iPhone 13 显示屏会使 Face ID 无法使用，将 iPhone 13 显示屏与新的 iPhone 13 显示屏互换会出现一条错误信息，提示“无法在此 iPhone 上激活 Face ID”。

此前可以通过手持工具完成的 iPhone 显示屏维修现在需要显微镜和微焊接工具，或者进入苹果的独立维修供应商计划，维修店批评其“严苛”的合同和要求。

争议的焦点是一个将 iPhone 13 与显示屏配对的小型微控制器。苹果公司并没有提供一种工具，可以让 iPhone 用户或与苹果无关的维修店将新屏幕与 iPhone 13 配对。与苹果合作的授权技术人员需要使用 Apple Services Toolkit 2 将维修记录到苹果云服务中，从而同步 iPhone 和显示器的序列号。

部分维修店找到了一种解决方法，但这难度高且工作强度大。焊接的芯片必须从原来的屏幕移到替换的屏幕上，iFixit 称这是“完全史无前例的”，因为屏幕维修“非常普遍”，且占独立维修店很大一部分收入。

IT之家了解到，iFixit 表示，苹果决定在屏幕维修时禁用 Face ID，可能会导致小型维修店花费数千美元购买新设备，或者失去苹果的维修服务。该网站也不认为 Face ID 修复问题是一个意外，因为苹果此前曾对 Touch ID、True Tone 功能和 iPhone 12 摄像头引入过类似的维修限制。

与 iFixit 交谈过的其他独立维修店认为，苹果实施这一更改是为了“阻碍客户维修的能力”，引导 iPhone 用户到苹果零售店或苹果授权服务提供商寻求帮助。