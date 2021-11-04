消息称苹果 iPad mini 后续产品将支持 120Hz ProMotion，解决果冻屏问题

IT之家 11 月 4 日消息，有传言称，苹果正在研发一款 8.3 英寸的 iPad mini，它将采用 ProMotion 显示屏，支持 120Hz 刷新率，而目前最新的 iPad mini 只有 60Hz 刷新率。

今年秋天，苹果推出了 iPad mini 6，引入了窄边框设计、电源按钮集成 Touch ID，并搭载了最新的 A15 仿生芯片、USB-C 接口等，使 mini 系列终于看齐了苹果的其他 iPad 系列。

然而，由于 iPad mini6 显示屏设计问题，大量用户出现了“果冻屏”现象，进而大大影响了新品口碑。虽然这是 LCD 屏幕的正常行为，但在 iPad mini 上会相当明显。

今天爆料者 @FronTron 分享了一份来着韩国论坛的传言称，苹果正在测试三星最新的 iPad mini 显示屏，同样是 8.3 英寸大小，而且将支持 ProMotion 可变刷新率技术。

IT之家了解到，目前苹果 ProMotion 可变刷新率技术只在 11 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 以及 iPhone 13 Pro/Max 和新款 MacBook Pro 上才有，而这些机型都是苹果目前顶级旗舰产品线，因此该技术下放到高端的 iPad mini 系列注定还有一段时间。

外媒认为，苹果首先将这种高端特性引入到 iPad mini 的说法虽然有些奇怪，但如果考虑到“果冻屏”问题已经迫在眉睫，这也并非没有可能。

外媒指出，iPad Pro 也采用了垂直方向的显示面板，然而该系列产品却采用了 120Hz 刷新率，所以 iPad Pro 在纵向模式下虽然仍会出现果冻屏现象但已经几乎瞒过了大多数人的眼睛。

也就是说，如果苹果真的可以在 iPad mini 上引入 ProMotion，它将从更完善地解决果冻屏问题。