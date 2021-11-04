荣耀赵明：对标苹果，构建自己的核心竞争力，获取消费者对高端机型的认可

IT之家 11 月 4 日消息，据《科创板日报》，荣耀 CEO 赵明在接受采访时表示，荣耀已越过了对生存底线的需求，不看重市场份额的数字，而是要踏踏实实干，对标行业内最强的竞争对手苹果，来构建自己的核心竞争力，在高端机上获得消费者认可。

他还表示，根据 Counterpoint Research 发布的 Q3 报告，荣耀在国内智能机销量排名中连续三个月位居第三。此前，荣耀的市场份额曾一度跌落至 3%。

上个月，有读者向IT之家投递一段“荣耀内部会议”纪要，是赵明针对“对标苹果、三星两家公司，短期或中长期来看，荣耀亟待补强哪些地方”问题的回答。

纪要显示，为了对标苹果、三星两家公司，赵明提到了对新荣耀四点要求。

赵明认为，如果一个公司想要成为标志性的科技公司，那么里面每个组织和体系都要有成为行业标杆的意识。比如苹果，它的 ID 设计、工业设计能力非常强；iPhone、iPad、MacBook 等产品体验、零售体验也非常强，进入苹果门店后，你会发现那简直就是一个品牌的教堂；苹果的门店服务也很专业很舒服。跟苹果这样强大的对手竞争，我们要瞄准标杆，方方面面、点点滴滴、切切实实地去快速学习和追赶超越。