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特斯拉 Model S Plaid 车机拆解：搭载 Zen1+ 定制锐龙 APU，官方号称性能相当于 PS5

2021/11/5 10:01:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 5 日消息，特斯拉此前宣布与 AMD 合作，为 Model X 和 Model S 汽车带来 AMD 的锐龙 APU，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克称该车机性能相当于 PS5 游戏机。

国外 YouTube UP 主 Ingineerix 近日上传了一段拆解特斯拉 Model S Plaid 车载系统的视频，为我们带来了该车机的内部结构展示。

从拆解可以确认，特斯拉车载系统采用基于 Zen1+ 的定制锐龙嵌入式 APU，而不是传闻中的基于 Zen2 的芯片。该芯片编号为“YE180FC3T4MFG”，看起来与现有所有产品都不匹配。

根据 Ingineerix 的说法，该 APU 是一款四核 45W APU，具有 0.5MB 的 L2 缓存和 4MB 的 L3 缓存。型号表明它是定制的锐龙 V180F 嵌入式芯片，“FG”意味着是基于更新的 Zen1 微架构（称为 Zen+）的 Picasso APU。

该系统配备基于 Navi 23 GPU 的独立专用卡，可能有 28 个计算单元（而不是之前传闻的 32 个），1792 个流处理器，时钟频率约为 2.8 GHz（尚未得到特斯拉确认）。按照马斯克的说法，该 GPU 可提供类似于 PS5 的性能，高达 10 TFLOPs 的处理能力

特斯拉车机的完整参数：

  • 主处理器：AMD Ryzen YE180FC3T4MFG（4 核 45W Ryzen Embedded）每核 512 KB L2 缓存，4 MB L3 缓存

  • GPU：标有 215-130000026 的 AMD Radeon，最接近的猜测是类似于 Radeon Pro W6600 显卡

  • WiFi/BT 模块：LG Innotek ATC5CPC001

  • 移动通信 Modem：Quectel AG525R-GL

  • 网关：SPC5748GSMMJ6

  • DSP 1：带有 ARM Cortex-A5 的 ADSP-SC587W SHARC+ 双核 DSP

  • DSP 2：带有 ARM Cortex-A5 的 AD21584 SHARC+ 双核 DSP

  • 以太网交换机：Realtek RTL9068ABD

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关键词：特斯拉 车机特斯拉 车载Model S Plaid

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