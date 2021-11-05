特斯拉 Model S Plaid 车机拆解：搭载 Zen1+ 定制锐龙 APU，官方号称性能相当于 PS5

IT之家 11 月 5 日消息，特斯拉此前宣布与 AMD 合作，为 Model X 和 Model S 汽车带来 AMD 的锐龙 APU，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克称该车机性能相当于 PS5 游戏机。

国外 YouTube UP 主 Ingineerix 近日上传了一段拆解特斯拉 Model S Plaid 车载系统的视频，为我们带来了该车机的内部结构展示。

从拆解可以确认，特斯拉车载系统采用基于 Zen1+ 的定制锐龙嵌入式 APU，而不是传闻中的基于 Zen2 的芯片。该芯片编号为“YE180FC3T4MFG”，看起来与现有所有产品都不匹配。

根据 Ingineerix 的说法，该 APU 是一款四核 45W APU，具有 0.5MB 的 L2 缓存和 4MB 的 L3 缓存。型号表明它是定制的锐龙 V180F 嵌入式芯片，“FG”意味着是基于更新的 Zen1 微架构（称为 Zen+）的 Picasso APU。

该系统配备基于 Navi 23 GPU 的独立专用卡，可能有 28 个计算单元（而不是之前传闻的 32 个），1792 个流处理器，时钟频率约为 2.8 GHz（尚未得到特斯拉确认）。按照马斯克的说法，该 GPU 可提供类似于 PS5 的性能，高达 10 TFLOPs 的处理能力。

特斯拉车机的完整参数：