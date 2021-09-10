特斯拉新款 Model S Plaid 打破纽伯格林赛道电动汽车最快圈速纪录：未经任何改装

IT之家 9 月 10 日消息 今天早些时候网上流出的一些视频显示，特斯拉一辆全新的 Model S Plaid 出现在纽伯格林北环赛道上，人们猜测特斯拉想要创造新的纪录。今天，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克在推特上确认，新款 Model S Plaid 跑出了 7:30.9 的成绩，打破电动汽车的纪录。

此前，保时捷在 2019 年正式推出 Taycan Turbo 时，在“环形赛道”上创下了电动汽车的最快圈速纪录，成绩为 7:42.3。虽然 Model S Plaid 的成绩非常不错，但它打破的是电动汽车的纪录，有一些汽油动力轿车跑出过更快的圈速，如捷豹 XE SV Project 8（7:23.1）和保时捷 Panamera Turbo（7:29.81）。还要注意的是，保时捷是用 Taycan Turbo 创造的纪录，而不是更强的的 Turbo S，后者有可能击败 Plaid 的圈速。不过，据称特斯拉在 2019 年也用 Plaid 原型车创造了手工计时的 7:24 的圈速。

IT之家了解到，马斯克也表示，这个圈速只是个开始，是在完全未经改装的特斯拉 Model S Plaid 上实现的。根据马斯克的说法，特斯拉计划测试经过改装的特斯拉 Model S Plaid，增加空气动力学表面、碳刹车和赛道轮胎，特斯拉称任何车主都可以对自己的汽车进行改装。