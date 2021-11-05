EVGA 一卡车显卡在加州被盗，为 RTX 30 系列

IT之家 11 月 5 日消息，受疫情、挖矿以及黄牛恶意哄抬价格的影响，消费者现阶段正常购买显卡已经是一件很困难的事了，但最近又出了一件奇葩的事情，EVGA 官方表示一辆运输车的货物之前在美国加州被盗，该货物正是让广大用户现阶段心心念念的 RTX 30 系列显卡。

▲ 图片来源：EVGA 官网

IT之家了解到，EVGA 产品经理 Jacob Freeman 于当地时间 11 月 3 日在 EVGA 官方论坛上发帖称，今年 10 月 29 日，一批 EVGA GeForce RTX 30 系列显卡在运往该公司南加州分销中心的卡车上被盗。

原帖翻译如下：