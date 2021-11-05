EVGA 一卡车显卡在加州被盗，为 RTX 30 系列

IT之家 11 月 5 日消息，受疫情、挖矿以及黄牛恶意哄抬价格的影响，消费者现阶段正常购买显卡已经是一件很困难的事了，但最近又出了一件奇葩的事情，EVGA 官方表示一辆运输车的货物之前在美国加州被盗，该货物正是让广大用户现阶段心心念念的 RTX 30 系列显卡。
▲ 图片来源：EVGA 官网
IT之家了解到，EVGA 产品经理 Jacob Freeman 于当地时间 11 月 3 日在 EVGA 官方论坛上发帖称，今年 10 月 29 日，一批 EVGA GeForce RTX 30 系列显卡在运往该公司南加州分销中心的卡车上被盗。
原帖翻译如下：
请注意，2021 年 10 月 29 日，一批 EVGA GeForce RTX 30 系列显卡在从旧金山运往南加州分销中心的卡车上被盗。失窃显卡数量巨大，且每块显卡的预估零售价最低为 329.99 美元（约合人民币 2110 元），最高为 1959.99 美元（约合人民币 12538 元）。
请进一步注意，根据美国各州和联邦法律。购买或接受被盗财产是一种刑事和民事犯罪行为。此外，隐瞒、出售、扣留或协助隐瞒出售或扣留任何此类财产也是一种刑事和民事犯罪行为。
请进一步注意，EVGA 不会注册或承认这些被盗产品的任何保修或升级索赔。
如果您有或收到与这些产品有关的任何信息，请通过 [email protected] 与我们分享。我们感谢您对此问题的关注，谢谢。
EVGA 管理