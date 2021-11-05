影像至上，大疆 DJI Mavic 3 无人机发布：双摄影像系统，主摄为 4/3 CMOS 哈苏相机，46 分钟超长续航，13888 元起

IT之家 11 月 5 日消息，大疆在今日上午召开发布会，正式推出了 DJI Mavic 3 消费级旗舰无人机，搭载双摄影像系统，价格为 13888 元起。

据介绍，Mavic 3 无人机首次引入的双摄影像系统，主摄为 4/3 CMOS 哈苏相机，搭配最高 28 倍混合变焦长焦相机，既满足画质需求又满足创作探索需求。还有为专业用户打造的 DJI Mavic 3 Cine，支持 Apple ProRes 422 HQ 编码，且内置 1TB SSD。

Mavic 3 将主摄影像传感器升级为 4/3 CMOS，并继续与哈苏开展合作，联合研发 L2D-20c 相机。双摄影像系统还配置等效 162 mm 长焦相机，可实现 28 倍混合变焦，进入探索模式可以提前观察远处景象，帮助创作者轻松完成取景、规划飞行航线。

Mavic 3 的相机拥有优异的光学性能，可拍出超高清超高帧率的航拍画面，支持 5.1K/50fps 和 DCI 4K/120fps 视频录制 [2]; 10-bit D-Log 可记录多达 10 亿种颜色，不仅能更细腻地呈现天空色彩渐变层次，还能保留更多明暗细节。

Mavic 3 搭载多个视觉传感器，配合高性能视觉计算引擎，可准确探测各个方向上的障碍物，主动规划安全路径，保障飞行安全。

区别于大疆其他无人机的“三段式”返航路径规划，Mavic 3 全新的高级智能返航功能，在飞行过程中视觉处理引擎会对周围环境进行几何扫描，当触发返航操作时，无人机将自动计算出当前条件下的最优 ­ 路径。在飞行过程中，无人机还会测量当前环境风速情况，并根据风速和返航路径实时计算返航所需的电池能量，在保证安全的情况下，更晚地触发返航动作，尽可能延长用户的飞行时间。

在 Mavic 3 返航过程中，前视感知距离也由上代产品的 20 米提升至 200 米，无人机可以更早地进行路径动态调整状态。

此外，Mavic 3 针对机臂、机身以及云台的曲面外形进行了流线型的减阻设计，相比上一代减少了 35% 风阻系数。

在压缩结构、硬件的重量占比的同时采用能效比更高的电机、桨叶及大容量电池，实现 46 分钟超长续航，单次飞行创作时间更长。

Mavic 3 电池支持 65W 快充，5000mAh 容量约 90 分钟即可充满。

大疆还推出全新的带屏遥控器 DJI RC Pro ，具备 1000 尼特高亮屏及高性能处理器，即便户外光照强烈也能看清飞行环境完成精彩拍摄。全新的 DJI O3+ 图传可实现 15 公里超远图传距离，实时传输 1080p/60fps 图传画面。

IT之家了解到，DJI Mavic 3 系列分三个版本进行发售，分别为 DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 畅飞套装以及更专业的 DJI Mavic 3 Cine 大师套装，售价如下：