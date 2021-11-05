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PNY 推出 XLR8 Gaming DDR5 内存：最高 5600 MHz，CL36 时序

2021/11/5 16:08:33 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
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IT之家 11 月 5 日消息，根据外媒 techpowerup 报道，存储厂商 PNY 今日宣布推出多款 DDR5 内存条，分为 XLR8 Gaming MAKO 系列，以及 Performance DDR5。这几款产品最高频率为 5600MHz，同时可以提供 CL36 的低时序，并支持 XMP 3.0。

PNY XLR8 Gaming MAKO/RGB 内存条分为两款，均覆盖散热马甲，其中一款还具备 RGB 灯带，通过聚合物材质进行漫反射，支持电脑端软件进行控制。

官方表示，已经与华硕、华擎、技嘉、微星等厂商合作，对这些内存条进行严格的测试，以确保产品具有广泛的兼容性和可靠性。在测试过程中，XLR8 Gaming MAKO 内存条可以超频至 6400MHz，官方表示默频 6400MHz 的产品将在之后推出

参数方面，该系列内存均支持英特尔 XMP 3.0 超频技术，SPD 文件中存储了多种预设，玩家可以使用英特尔 XTU 2.0 软件一键超频。

IT之家了解到，XLR8 Gaming MAKO 系列内存条首发提供 5600MHz 的频率，电压 1.25V，时序 CL36。另一款产品 PNY Performance DDR5，频率 4800MHz，电压 1.1V，时序 CL40。

PNY Performance DDR5 将于 11 月中旬在亚马逊电商平台以及 Best Buy、PNY 官网开售；XLR8 Gaming MAKO 系列将在年底开售。

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关键词：PNY内存DDR5

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