自研 5V5 手游，腾讯《王者荣耀亚运版本》有何不同：聚焦竞技属性，筛选各版本中机制相同的英雄

IT之家 11 月 5 日消息，11 月 5 日，杭州亚组委正式对外公布八款入选第 19 届亚洲运动会（简称亚运会）的电竞比赛项目。设英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说、刀塔 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等 8 个项目。

这是电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目，项目所获得的奖牌也将全部计入国家奖牌榜。

2018 年，王者荣耀国际版（Arena of Valor，简称 AoV）作为中国唯一一款自研游戏入选雅加达-巨港亚运会电子体育表演项目，由六名王者荣耀职业选手组成的中国代表队先后战胜泰国、中国台北、越南，并在决赛中击败败者组第一名中国台北夺得冠军，从而斩获亚运会历史上的首枚电竞项目金牌。

据官方介绍，王者荣耀国际版（AoV）从 2016 年在海外上线至今，产品已在全球 173 个国家和地区发行，拥有 16 种语言版本，在全球拥有超过 2 亿注册玩家。

作为唯一入选亚运会的中国自研 5V5 移动电竞项目，为了进一步优化产品竞技属性，保障赛事公平性，腾讯天美工作室以王者荣耀与王者荣耀国际版（AoV）为基础，打造了全新的《王者荣耀亚运版本》，以供亚运会王者荣耀项目的参赛选手训练和比赛使用。

在亚运版本中，腾讯天美工作室聚焦游戏中的竞技属性，进一步优化升级核心玩法内容。

IT之家获悉，为解决王者荣耀与王者荣耀国际版（AoV）之间存在的英雄差异，《王者荣耀亚运版本》在两者核心竞技玩法和版本特色内容的基础上，通过算法数据筛选各版本中机制相同的游戏角色，以此作为比赛的英雄池，方便各个国家和地区选手尽快适应比赛节奏。

同时，考虑到王者荣耀与王者荣耀国际版（AoV）本身具备一定的社交、商业化、扩展系统等非竞技功能，亚运版本在保障基础沟通的前提下，将排除商业化版本中的非核心竞技内容，以确保比赛过程不受干扰。

《王者荣耀亚运版本》希望能在保证比赛公平性的同时，通过调整竞技属性占比，让游戏模式更加适合比赛需求，打通全球互通赛道，向更多热爱王者荣耀，热爱挑战自己的选手们发出邀请。

今年 8 月 28 日，王者荣耀职业电竞发布了全新赛事规划，王者荣耀与王者荣耀国际版（AoV）首次打造全球职业电竞赛事 —— 王者荣耀世界冠军杯 Arena of Valor World Cup，将于 2022 年 10 月正式与大家见面。来自亚洲、北美、南美、欧洲、中东等各个赛区的 16 战队将使用全新的互通赛事专用版本，角逐全球冠军荣誉。