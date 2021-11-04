BAT“屠版”元宇宙：重金投资、招兵买马、注册商标，大搞基建造硬件

万万没想到，BAT 的元宇宙版图已经这么大了。

现在无论是参加活动还是听讲座，大家见面第一句都是“嗨，你今天（听说）元宇宙了吗？”，元宇宙已经成为了科技圈和投资圈业内人士见面必谈话题之一。

目前，行业内主流观点认为元宇宙是下一代互联网在现阶段的代名词。从原来简单的网页浏览，到现在围绕微信、微博等社交软件作为信息入口，甚至是出现了支付宝这样的全新支付方式，互联网的更新迭代总会带给人们意想不到的影响。

▲ Meta 公司（原 Facebook）所展示的元宇宙构想

在国内，互联网的每一次技术变革中，百度、阿里巴巴、腾讯三大传统互联网巨头都是其中重要的推动者。但现在，他们不但需要在现阶段继续争夺市场、留存用户，还要早早地为下一代互联网布局，避免被人甩在身后。

智东西通过不完全统计发现，目前腾讯在今年 10 个月内已经至少投资了 67 家游戏公司，或许将以“游戏 + 社交”的方式接轨元宇宙；阿里巴巴也通过刚刚成立的 XR 实验室逐步实现元宇宙的四个阶段布局；百度早早在 VR 方面投入了大量的人力，开发百度希壤虚拟平台。

据彭博行业研究预计，元宇宙相关业务的市场规模将在 2024 年达到 8000 亿美元，2030 年将快速扩张到 15000 亿美元，六年的时间里几乎实现翻倍增长。BAT 可能不在喊着“元宇宙”口号音量最大的几个玩家之中，但他们一定是布局最早、扎的最深以及业务范围最广的潜在巨头玩家代表，尤其是在过去的几个月时间内，我们可以看到 BAT 正在频频出手“元宇宙”。

如今，百度、阿里、腾讯在吃饱了前面几代互联网的红利后，面对下一代互联网将会如何提前布局？他们深耕互联网领域多年，在布局元宇宙方面又各有哪些优势？我们深入探索相关信息后，看到了 BAT 玩家布局元宇宙背后的业务逻辑和生态。

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如何拥抱元宇宙？BAT 悄悄发力游戏、智能硬件等领域

面对整个行业的大浪潮，背靠着互联网起家的 BAT 玩家们看起来比较冷静，但收集他们近一年在智能硬件、游戏等与元宇宙有关领域的投资信息后，我发现这些公司早已经开始招兵买马，布局自己的元宇宙。

1、10 个月连投 67 家游戏公司，腾讯重金打造“游戏元宇宙”

游戏被认为是元宇宙的“入口”方式之一，因为它本身自带虚拟场景和虚拟人物形象，颇具元宇宙的雏形。据智东西不完全统计 2021 年，截止到今年 10 月，腾讯直接或间接投资的游戏公司多达 67 家，平均 4.5 天投一家游戏公司。目前投资金额最高的是，腾讯在今年 1 月向 Roblox Corporation 投资了 5.2 亿美元，约 35 亿人民币。

▲ 2021 年截止 10 月底腾讯所参投的游戏公司信息一览（来源：企查查、虎嗅等）

从目前的信息看来，腾讯在手游、端游以及 VR 游戏方面均有涉猎，还参与投资了一些与游戏内容、游戏平台搭建以及技术开发相关的公司。

不仅如此，国外的游戏大厂中也不乏腾讯的身影，并且早在“元宇宙”这股浪潮起来前，腾讯就已经参投了多个国外游戏公司。2020 年，腾讯参与了“元宇宙第一股”Roblox 的 G 轮融资，并拿到了独家的中国代理商名额。

▲ Roblox 游戏内的场景

并且，腾讯还投资了以 3.3 亿美元的价格购入了 Epic 40% 的股份。此外，腾讯投资了虚拟音乐会运营商 Wave 和生成 VR 电影公司 Original Force。

▲ 虚拟音乐平台 Wave

在国内游戏生态方面，腾讯不仅以近一亿元的价格投资了“中国版 Roblox”代码乾坤，同时还入股了国内 VR 游戏公司威魔纪元。据企查查显示，9 月 1 日威魔纪元完成了工商变更，腾讯旗下的广西腾讯创业投资有限公司新增成为威魔纪元第二大股东，持股比例约为 16%。

腾讯一直在游戏方面广泛布局，一方面是游戏产业的投资本身就颇具升值空间，另一方面来看，游戏领域既能在现阶段给公司带来利润回报，同时还能与未来世界接轨，提前抢占元宇宙市场。

除了游戏之外，腾讯不但围绕着微信建立了包括电商、游戏、支付、生活服务等在内的完整生态体系，而且还围绕游戏为核心投资了有关直播、电竞在内多条丰富的产品线。由此看来，腾讯广泛的产业布局已经让其在下一代互联网中拥有较大的赢面。

▲ 国外分析师 Not Boring 理解的“腾讯元宇宙”

2、阿里：参与 AR 独角兽两轮融资，还自建 VR 硬件公司

与腾讯广撒网、多捞鱼的投资方式不同，从近期的资料来看，阿里的相关投资布局仍是围绕社交、电商以及企业服务为主。

阿里近期直接与元宇宙挂钩领域的投资可能要追溯到，2016 年阿里先后参与了 AR 独角兽 Magic Leap C 轮和 D 轮融资。其中，Magic Leap C 轮融资是由阿里巴巴集团领投，投资金额达到 7.935 亿美元。

▲ Magic Leap 展示的未来场景设想

难道阿里对“元宇宙”概念并不感兴趣？其实不然。

近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册“阿里元宇宙”“淘宝元宇宙”“钉钉元宇宙”等多项商标。这意味着阿里已经开始逐渐看到这一领域的发展潜力。

不仅如此，据企查查显示，8 月 30 日阿里成立杭州数典科技有限公司，将布局 VR 设备硬件领域，注册资本 1000 万元人民币。该公司的经营范围包含：信息系统集成服务；互联网数据服务，信息咨询服务；虚拟现实设备制造等。

而且，在 2016 年淘宝就上线了 VR 购物 Buy + 计划，人们在手机上就能“逛超市”，挑选商品。从这些动态来看，阿里似乎对投资其他企业布局元宇宙的方式并不感兴趣，更偏向于自己打造合适的元宇宙入口。

3、百度：借力爱奇艺，落实元宇宙硬件布局

与阿里、腾讯相比，百度在投资方面略显低调。据企查查最新数据显示，百度今年截止目前为止，共投了 7 家与智能硬件相关的企业，涉及智能家居、机器人等。而与元宇宙相关的投资，可能还要追溯到 2017 年，百度参与了美国全息技术公司 8i 的 B 轮融资。

但近期百度对元宇宙的关注逐渐升温。企查查显示，百度在线网络技术（北京）有限公司申请注册“metaapp”商标，国际分类涉及网站服务、科学仪器。

同时不容忽视的是，百度入股的爱奇艺公司同样是国内元宇宙的重要玩家之一。据 2020 年爱奇艺向美国证劵交易所递交的上市文件显示，百度占爱奇艺总股本的比例为 56.1%。

百度此前曾表示，将通过媒体视频服务爱奇艺，打造世界上最大的中文 VR 服务。而在爱奇艺发布了其 VR 产品头显奇遇 3 后，百度将拥有稳定的场景以及产品供应商和应用环境。

从 BAT 近期的投资动作来看，腾讯的相关投资主要集中游戏领域，并且还在加大投资力度。阿里、百度近期在投资上并没有明显的大动作，但此前都均有涉猎相关领域。

打造技术“弹药库”！BAT 设实验室专攻元宇宙

与元宇宙接轨，互联网公司不仅需要拓展业务范围，为自己增加赢面，更需要有优秀的研究团队和技术积累，为未来逐步走入元宇宙做好充足准备，不被其他玩家甩在后面。

1、全真互联网 = 元宇宙？腾讯 F1 工作室将打造开放性游戏世界

在元宇宙概念爆发之前，马化腾曾提出全真互联网的概念。他谈到，“虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验。”这同时也表示如今的互联网发展阶段已经逐渐成熟，虚实结合将成为下一阶段的主要趋势。

▲ 马化腾在腾讯集团出品《三观》年度特刊上提出全真互联网

在 11 月 4 日举办的腾讯生态大会 Techo Day 上，腾讯首席科学家、腾讯 AI Lab 和 Robotics X 实验室主任张正友再次谈到这一概念，认为全真互联时代新世界不是 VR、AR、MR，也不是数字孪生，而是真正的虚拟世界和真实世界的紧密结合，即虚实集成世界，需要 4 个关键技术点：现实虚拟化、虚拟真实化、全息互联网、智能执行体。

腾讯旗下的 Robotics X 实验室、F1 工作室都涉及元宇宙相关业务范围。其中，F1 工作室主要为下一代互联网研发游戏，即专门为元宇宙造游戏。

腾讯游戏首席引擎程序员毛星云 10 月 21 日在知乎发布招聘启事，宣布腾讯天美成立“F1 工作室”，专注于原创 3A 级游戏研发。

他还在公告中表示，其中“F”指的是 Future，似乎也在暗示着 F1 工作室所打造的未来正是面向未来世界，为进入元宇宙做好准备。

此外，今年 4 月腾讯对其组织架构进行调整，将腾讯视频、微视、应用宝、腾讯体育和 WeTV，整合组建“在线视频 BU（On-line Video Business Unit，OVB）”，归属于其 PCG（腾讯平台与内容事业部）。

这次变革将其视频内容方面的业务进行相关整合，不但让其业务方向更具有凝聚力，同时还整合了庞大的内容资源，而这正是目前 VR/AR 产业在内容生态上的短板所在。

腾讯成立的 23 年时间里一共调整了 5 次组织框架，分别对应了互联网发展的五个阶段。此次由 IEG 互动娱乐物业群总裁姚晓光负责游戏和社交两大部门，或许也是为下一代互联网的到来做好准备。

▲ 腾讯内部元宇宙布局

2、全力打造 VR 平台希壤，“基建狂魔”百度要去元宇宙继续干？

元宇宙的落地发展多数还是集中于 VR/AR 等领域，而百度在 VR/AR 上投入了大量的精力，不仅有百度 AR 实验室、VR 实验室，还衍生出了 VR 内容平台、VR 交互平台等。如今，百度大脑、百度智能云、百度地图以及搜索服务等能力都将为元宇宙的到来奠定技术基础，为元宇宙做好“基建”准备。

事实上，百度进入 VR 行业上已经有了六、七年时间，也获得了不少成绩。其中，百度智能云能帮助 VR 设备提高渲染效率，加强画面质感；百度希壤平台已经协助搭建百度世界大会设立 VR 会场、DEF CON CHINA Party 等多个虚拟平台。

通过百度现有的产品来看，百度 VR 体验平台希壤或成为在元宇宙版图重要的一个产品，甚至可以说是百度的“元宇宙”基础版，同样也是百度在元宇宙方面的相关技术集成的成果。

今年年底，百度希壤即将在百度开发者大会上推出-6.0 版本。为什么是-6.0 版本？百度副总裁马杰解释道，“像希壤这样的平台，我们认为至少要用 7 年才能达到‘0.0’版本”。

这一方面体现出搭建一个真正的虚拟平台需要投入大量的人力成本、时间成本等，同时也隐约透露出百度在 VR 产业布局的野心。

3、阿里为元宇宙建 XR 实验室，主攻虚实相融的四个阶段

今年 10 月，阿里巴巴趁着元宇宙这波浪潮，背靠达摩院研究所建立了 XR 实验室，并召集了李宏华、谭雄、施家栋在内的专家团队。

此次 XR 实验室是由谭平亲自坐镇，此人不但是 3D 模型和全息技术的大佬级专家，还曾任 360 人工智能研究院副院长。

▲ 阿里 XR 实验室负责人谭平

在阿里的云栖大会上，谭平讲到“我们今天熟悉的社交、电商等各种互联网应用，在元宇宙上都将会有新的呈现方式”。

他还谈到了阿里在元宇宙方面的布局将主要通过全息构建、全息仿真、虚实融合、虚实联动四个阶段，完成从现实社会到虚实相融社会的过渡。

其中，全息构建是指通过 VR/AR 等数字技术，“复制”一个新的世界，也就是我们说的元宇宙，同时能让用户沉浸在元宇宙世界里。比如说，阿里现在的 VR 购物、VR 试衣间都是该阶段的相关产品。

而虚实联动主要是人们能通过改变虚拟世界来改造真实世界，这可能会成为元宇宙带给我们的最大惊喜之一。

▲ 云栖大会上展现的未来购物场景

“元宇宙是我们这个时代的灰犀牛。”谭平表示，元宇宙的到来将通过显示和交互技术的改变，像移动终端一样重新改变各行各业的发展。

机遇与挑战并存，BAT 尝试接轨元宇宙

从现有的信息看来，在“元宇宙”热潮起来之前，BAT 都已经看到了下一代互联网将涉及虚实结合等领域，并已经开始逐步调整业务方向，从自己的优势方面开始布局。

未来 BAT 将如何接轨元宇宙？百度、腾讯、阿里未来可能代表着三种不同的转型方式。

首先来看阿里，阿里目前的产品多数都在围绕着其淘宝、天猫等电商平台以及支付宝支付平台为主，这两大平台都为阿里聚集了大量的用户体系和内容生态体系。

无论是淘宝直播，还是网络店铺都是相对开放内容体系，如何让用户们在下一代互联网体系中，同样也能拥有强大的创造力，输出更多的具有吸引力的内容。就像现在的用户通过一部手机就能开店铺，开直播，但以“虚实结合”为主的互联网时代里，如何教会大部分用户运用新的工具创造新的内容发展自己的业务，这将成为阿里接轨元宇宙必须面对的问题之一。

▲ 云栖大会上展现的未来购物中心

对于腾讯来说，在游戏方面的大量投资、研发和技术积累，这些同样是元宇宙的“敲门砖”。此外，腾讯即将研发的 3A 级开放世界游戏是一个自由且开放的游戏世界，随着游戏世界的开放进程不断扩大，这个世界可能会渐渐吸纳金融、教育等诸多领域，从而逐渐形成“元宇宙”。

但在这条赛道上，腾讯等玩家们不但面临着前期投入成本巨大、后期维护和更新的难度加大等问题，而且如何创造出让用户满意的虚拟游戏体验，这是腾讯这些以游戏为“钥匙”，接轨元宇宙的玩家们需要考虑的难题。

剩下一种与元宇宙接轨的方式，是以百度、字节这样拥有相关硬件厂商的玩家们以自己的硬件为基础，并通过配套的“元宇宙”平台，逐步搭建起自己的生态。就像苹果的 iPhone 一样，以优秀的硬件产品作为支撑，引入多方软件产品，逐步完善整个“元宇宙”布局。

这三条赛道上的玩家分别以内容社交体系、游戏以及硬件产品为核心，发力下一代互联网。但他们想真正走入元宇宙，成为下一代互联网的领头羊，仍需解决生产门槛、内容更新等难点。

BAT 都想拿到下一代互联网的“船票”



目前看来，阿里、腾讯、百度还是围绕自己现有的业务为主，运营的方式仍是针对现在的互联网发展模式。但随着元宇宙概念火热，今年下半年 BAT 也逐步加大布局与元宇宙有关的业务，发力下一代互联网。

这里我们主要讨论的是以 BAT 为代表的传统互联网巨头，但事实上，以字节为代表的新一代互联网玩家也同样在蓄势待发。对于科幻世界里的未知空间，这条赛道里的部分玩家是趁着热度为自己的公司带来更多新鲜血液，还有部分玩家正在悄悄为下一代互联网布局，希望凭借着底蕴，再度成为领头羊。

对于下一代互联网的建设来说，互联网巨头们一定是其中重要的玩家，但随着互联网技术的更迭，也许会拥有更多的后起之秀，抢占市场份额，这或许会再次改变整个互联网格局。