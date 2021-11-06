微星推出多款 MEG 系列电竞主机：搭载 12 代酷睿、RTX 3090 显卡

IT之家 11 月 6 日消息，今日微星正式推出多款 MEG 系列全新电竞主机，包含 MEG Aegis Ti5、MEG Trident X、MAG Codex X5。这些主机均采用科幻风不规则造型，表面具备自定义 RGB 灯光。该系列产品均搭载英特尔 12 代酷睿处理器，最高可选配 RTX 3090 旗舰显卡、128GB DDR5 内存。

官方表示，12 代酷睿处理器采用大小核架构，游戏性能相比上一代平均提高了 13% 以上。该系列游戏主机全部标配 DDR5 内存，预装 Windows 11 操作系统，为玩家带来当前最新的游戏体验。

MEG Aegis Ti5 主机

该型号标配 i9-12900K 处理器以及 RTX 3090 显卡，内部搭载微星独有的 Silent Storm Cooling 4 散热技术，保证性能发挥。主机正面配备一个操控旋钮，可以方便玩家在不同的性能模式下切换；正面是 LCD 彩屏，支持自定义动画。

MEG Trident X 主机

该产品体积十分紧凑，配备 i7-12700K 处理器，采用 Silent Storm 3 散热技术，相比此前的型号加大了散热片，散热面积增加了 26%。该主机配备两个内存插槽，最高可选配 64GB DDR5 内存。此外，还拥有一个 PCIe Gen4 硬盘位，内置英特尔 AX211 Wi-Fi 6E 无线网卡。

MAG Codex X5 主机

这款主机的机箱为标准规格，侧透设计。该产品最高同样可以选配 i9-12900K 处理器，以及英伟达 RTX 3090 显卡。主板配备 2.5G 网口，内置 Wi-Fi 6E 无线网卡，配备 4 个内存插槽，最高可安装 128GB DDR5-4800 内存。

以下为三款主机的详细规格：

IT之家了解到，微星还公布了英特尔第 11 代酷睿处理器和 12 代的游戏性能对比。i9-12900K 处理器在多款游戏中的性能表现，均明显高于 11 代产品，领先幅度最高可达 28%。截至目前微星暂未公布这三款主机的售价和开售日期。