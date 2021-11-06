消息称三星 Galaxy S22 系列将于明年 2 月 8 日开启预订，2 月 18 日正式上市

IT之家 11 月 6 日消息，爆料人 Jon Prosser 刚刚曝光了三星 Galaxy S22 系列的一些关键日期，在他今天发布在 Twitter 上的一条推文中，Prosser 称，三星的 2022 年旗舰系列的预购将于 2 月 8 日开始，新机型预计将于 2 月 18 日正式推出。他还透露，预计谷歌 Pixel Watch 将在 2022 年第一季度推出。

根据此前爆料，三星 Galaxy S22、Galaxy S22 + 和 Galaxy S22 Ultra 将在美国、加拿大和中国市场搭载三星制造的 4 纳米骁龙 898 处理器，在其它市场则将配备 Exynos 2200 芯片组，据悉该芯片将搭载来自 AMD 的 GPU。

Galaxy S22 将采用 6.06 英寸的显示屏，而 Galaxy S22 + 则采用 6.55 英寸的屏幕，Galaxy S22 Ultra 采用 6.81 英寸的曲面显示屏。所有三个显示屏都将使用带有 LTPO 背板的 AMOLED 屏幕，支持 10Hz 至 120Hz 的可变刷新率。

至于后置摄像头，Galaxy S22 和 Galaxy S22 + 可能配备 5000 万像素主摄像头，1200 万像素超广角摄像头和 1000 万像素长焦摄像头。Galaxy S22 Ultra 可能配备 10800 万像素主摄像头，1200 万像素超广角，1000 万像素长焦，以及 1000 万像素潜望镜摄像头。

Galaxy S22 可能采用 3700mAh 电池，Galaxy S22 + 采用 4500mAh 电池，Galaxy S22 Ultra 则拥有 5000mAh 的最大电池。后者将有一个玻璃背板，而其他两个机型预计将有一个塑料后面板。

值得一提的是，昨天 Galaxy S22 Ultra 的真机图已经曝光，显示该机将为 S Pen 提供一个“笔仓”，开口在手机的底部，意味着 Galaxy Note 系列将彻底不再回归。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 系列开局不佳，在今年前 6 个月甚至表现不如前一年的机型，三星将采取什么措施使其旗舰系列重回正轨，不妨期待一下。