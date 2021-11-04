爆料称三星 Galaxy S22 系列将于今年 12 月首周量产，三款机型均有 4 种配色

IT之家 11 月 4 日消息，今天 Display Supply Chain Consultants (DSCC) 的 CEO Ross Young 在 Twitter 放出了更多关于三星 Galaxy S22 系列的消息，声称三星 Galaxy S22 系列将于今年 12 月首周量产。

IT之家了解到，Ross Young 同时表示三星 Galaxy S22 系列会有三款机型，且均有 4 种配色可供用户选择，其中普通版的三星 Galaxy S22 和三星 Galaxy S22 + 的四种配色分别为黑色、绿色、金粉色以及白色。而顶级旗舰三星 Galaxy S22 Ultra 的四种配色分别为黑色、暗红色、绿色以及白色。

▲ LetsGoDigital 所制作的三星 Galaxy S22 Ultra 渲染图

之前已经有消息称三星已经生产 Galaxy S22 系列的零部件，以避免出现缺少芯片导致产品延迟发布的情况发生。根据外媒 WinFuture 的一份报告指出，用于三星 Galaxy S22 系列内部电路板的柔性电缆正在生产中，且上周中旬就已经开始生产，目前量产已可以满足数万台手机的需求。

目前三星 Galaxy S22 系列中爆料信息最多的机型为三星 Galaxy S22 Ultra，根据之前的信息可知，三星 Galaxy S22 Ultra 将采用 LTPO 屏，可以提供 1-120Hz 的自适应刷新率调节功能，搭载高通骁龙 898 SoC 以及三星自家的 Exynos 2200 旗舰 SoC，且后者在图形表现上还会有 AMD 核显技术加持，并且这次三星 Galaxy S22 Ultra 还将直接整合之前属于 Note 系列的 S Pen 手写笔。