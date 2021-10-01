报告显示，三星希望 Galaxy S22 基础版占到系列销量一半以上

IT之家 10 月 1 日消息 三星 Galaxy S22 系列有望在今年年底或 2022 年初上市，此前该机的信息已有多次泄露。

一份来自 The Elec 的新报告显示，三星希望基础版 Galaxy S22 的销量占到系列销量的一半以上，这是三星第一次明确地提出某个版本的一半以上销量期望。

▼ 爆料的三星 Galaxy S22 渲染图

报告显示，三星希望基础版 Galaxy S22 的销量占系列总销量的 50% 至 60%，Galaxy S22+ 占系列总销量的 20%，Galaxy S22 Ultra 只占 20% 至 30%。

▼ 爆料的三星 Galaxy S22+ 渲染图

▼ 爆料的三星 Galaxy S22 Ultra 渲染图

三星 Galaxy S20 占 S20 系列销量的 40%，S20+ 占 40% 至 45%，S20 Ultra 仅占 10% 至 15%。到了 Galaxy S21 系列，S21 占系列销量的 40%，而 S21+ 和 S21 Ultra 各占 30%。

此外，报告称三星降低了 Galaxy S22 系列的总销量期望，由 Galaxy S21 系列的 3000 万台降到了 2000 万台。

IT之家了解到，此前曝光的信息显示，三星 Galaxy S22 预计将采用大约 6 英寸的直屏面板，该机尺寸预计为 146 x 70.5 x 7.6mm，配备 4500 mAh 电池 。

三星 Galaxy S22+ 的尺寸预计为 157.4 x 75.8 x 7.6mm，包含摄像头凸起的最大厚度为 9.1mm。手机预计将沿用 120Hz 屏幕，配备 50MP 主摄，支持 65W 快充。

三星 Galaxy S22 Ultra 配备双曲面显示屏，采用中间打孔方案。该手机还后置四摄像头，带潜望式长焦，其镜头模组采用不规则设计，极具辨识度。此外，三星 Galaxy S22 Ultra 可搭配 S Pen 使用，S Pen 可以放置在手机的左侧。