苹果未来 MacBook Pro 可能的四项升级：5G、Face ID、双层 OLED 屏幕、M2 Pro 和 M2 Max 芯片

IT之家 11 月 6 日消息，据 MacRumors 报道，2021 款 MacBook Pro 现已上市，按照苹果的惯例，在经历了重大的设计更新之后，MacBook Pro 通常会收到较小的年度更新。

在 2016 年重新设计的 MacBook Pro 发布之后，后续型号陆续引入了新的处理器、GPU、经过调整的键盘、蓝牙 5.0、T2 芯片、True Tone 和更大的电池等。以下是外媒预测的未来 MacBook Pro 机型至少可能会有的四项升级。

Face ID

尽管苹果高管称 Touch ID 在 MacBook Pro 上更方便，但有消息称，苹果已经为“在 Mac 引入 Face ID”工作了一段时间了。据称，苹果最初计划在 2021 年的 24 英寸 iMac 上引入 Face ID ，但该功能被推迟到后期迭代机型中。

M2 Pro 和 M2 Max

M2 Pro 和 M2 Max 大概会接替苹果的 M1 Pro 和 M1 Max 定制芯片。正如 M1 Pro 和 M1 Max 是 M1 芯片的增强版本一样，M2 Pro 和 M2 Max 很可能基于 M2 芯片。

M2 芯片预计将在 2022 年重新设计的 MacBook Air 中首次亮相。据彭博社的 Mark Gurman 称，该芯片将具有与 M1 相同的 8 核 CPU，预计它将有额外的 GPU 内核，具有 9 核和 10 核 GPU 选项，高于原始 M1 芯片中的 7 核和 8 核 GPU 选项。

双层 OLED 屏幕

有爆料消息称，苹果正在为未来的多种设备开发双层 OLED 屏幕，包括 MacBook Pro 型号，该屏幕的亮度最高可达现有屏幕的两倍。

5G 连接

据彭博社的 Gurman 称，苹果已经为蜂窝连接开发了“底层 Mac 支持”。消息称苹果可能会在下一代 MacBook Air 上率先增添此功能，该功能最终也会加到 MacBook Pro 中。

苹果目前依赖高通，但苹果正在开发自己的定制调制解调器，可能最快将于 2023 年出现在 iPhone 上。

IT之家了解到，报道还称，苹果可能会在 2022 年中后期或 2023 年初期或中期发布下一代 MacBook Pro。