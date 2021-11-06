爱奇艺 CEO 龚宇：短视频解说、二次创作等软盗版形式对影视行业打击大

11 月 5 日消息，在第四届虹桥国际经济论坛上，爱奇艺创始人、CEO 龚宇发表演讲时表示，目前网络盗版情况主要分为硬盗版和软盗版两类。

前者是传统的盗版方式，比如盗版网站、网盘等，目前这种情况得到了抑制；后者为目前的主要盗版形式，“特别是对网络影视行业来讲，它（软盗版）主要的媒介是短视频平台”，如拆条、解说、二次创作，新兴的盗版形式，是与新的网络商业模式伴随而生，其中解说对电影行业的打击是最大的。

“盗版形式还在不断产生变化，软盗版如果把握不好，会和硬盗版一样危害极大。”龚宇表示。