0 点开售：京东 PLUS + 爱奇艺年卡 = 138 元（TV 端 278 元）

京东 PLUS（原价 299 元 / 年） + 爱奇艺 VIP（原价 248 元 / 年） 今晚 0 点开启双 11 大促，联名卡日常售价 248 元，直降至 5.5 折 138 元：

京东联合会员 下单前需看下自己的京东账号综合评分是否＞ 90 分（下方有查看流程），且是否到达续费上限。

・爱奇艺会员（248 元 / 年）+ 京东 PLUS 会员（198 元 / 年，每年限领 2 张）=138 元 / 年