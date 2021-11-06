消息称下一款漫威 IP 的 3A 游戏大作可能是《神奇四侠》

IT之家 11 月 6 日消息，据 NME 报道，在一次播客节目上，编剧 Bernadin 确认他目前正在为一个漫威游戏创作。

Bernadin 说：“疫情期间我大部分时间都在和 Amy Hennig 女士共事，他们这周宣布我们一起开发的游戏是和漫威合作的。我已经花了一年时间构思故事。”

关于这款神秘的漫威游戏，播客节目主持人 Kevin Smith 确认有观众猜出了这款游戏。后来 Ben Hanson（前 GameInformer 视频制作人）认为新作要么是《蚁人》，要么是《神奇四侠》，但后者的可能性更高。这款尚未定名的漫威新作于上周公布。

《神秘海域》联合创始人 Hennig 表示：

对于我们的第一款游戏来说，没有比漫威更好的合作伙伴了。漫威宇宙集中了我所喜欢的冒险类型中所有的动作、神秘和刺激，并且非常适合改编成电子游戏。 能够用所有的人性、复杂性和幽默感来讲述一个原创的故事是一种荣誉，这使得漫威角色如此持久。

IT之家了解到，编剧 Bernardin 此前和漫威合作过多次，他曾为漫威、DC 和 Image 漫画公司写过许多漫画，包括《蜘蛛侠》和《X 战警》等。他还写过最近的《星际迷航》系列，并担任过斯蒂芬-金的《Castle Rock》的编剧。