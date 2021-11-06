因芯片短缺宝马取消部分车型触摸屏功能：补偿车主 500 美元

IT之家 11 月 6 日消息，半导体短缺对汽车业的影响不可估量，像几乎所有的汽车制造商一样，宝马公司也受到了芯片短缺的影响。

宝马不得不做出决定，要么因芯片紧缺而停止一些汽车的生产，要么通过取消一些功能以便继续交付车辆。对于 3 系、4 系轿跑车/敞篷车/Gran Coupe（除了 i4）、Z4 以及 X5、X6 和 X7 SUV 车型，宝马正选择第二个计划。所有这些车型的新车在制造时都将取消触摸屏功能，也就是说，这些车虽然仍然有显示屏，但司机和前排乘客不能再通过触摸屏幕来操作车载信息娱乐系统，不得不依赖安装在座椅之间的 iDrive 控制按键来操作。

宝马公司称：“这项决定是全行业供应链问题的结果，这些问题正在影响全世界的汽车制造，并导致一些功能或选项的可用性受到限制。”

IT之家了解到，取消触摸屏功能的汽车将在车窗贴纸上显示选项代码 6UY“删除触摸屏”，受影响的车主将获得 500 美元（约 3200 元人民币）的折扣。此外，受影响的车辆在交付给车主之前，需要进行软件更新。苹果 CarPlay 和 Android Auto 将正常工作，但装有停车辅助包（5DN/ZPK）的汽车将失去备份助理（Backup Assistant），这也将反映在车窗贴纸上。

根据 Bimmerfest 上的帖子称，车主将无法在购买后添加触摸屏功能，但现在还不能完全确定。

500 美元的补偿是否足以弥补这样一个重要功能的缺失还有待观察，尤其是在 X7 的起价为 74900 美元（约 47 万元人民币）的情况下。