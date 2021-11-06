性能基准测试：英特尔 12 代 Alder Lake 台式桌面级芯片比苹果 M1 Max 更快，耗电量也大增

IT之家 11 月 6 日消息，据 MacRumors 报道，英特尔近期发布了其首批第 12 代“Alder Lake”处理器，推出了 6 款针对台式桌面电脑的新处理器，包括高端的酷睿 i9-12900K，这是一款拥有 8 个性能核心和 8 个能效核心的 16 核芯片。

虽然首批第 12 代处理器是台式桌面电脑级别的，但它们仍然可以与苹果 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 型号中的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片进行有趣的比较，因为有传言说苹果计划在明年上半年发布采用相同 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的新 27 英寸 iMac 电脑。

英特尔酷睿 i9-12900K 的第一个 Geekbench 5 基准测试结果显示，该处理器的多核性能比 M1 Pro 和 M1 Max 快了近 1.5 倍。具体来说，到目前为止，酷睿 i9 处理器的平均多核得分约为 18500，而 M1 Pro 和 M1 Max 的得分约为 12500。

AnandTech 分享了更多的基准测试，以便更仔细地了解性能。

酷睿 i9 处理器比 M1 Pro 和 M1 Max 快得多，但它也比苹果的芯片耗电多得多，英特尔列出该芯片在基本频率下耗电高达 125W，在睿频下耗电功率高达 241W。

在 Geekbench 5 基准测试的结果中，英特尔第 12 代酷睿 i7-12700K 似乎也比 M1 Pro 和 M1 Max 快，但它同样拥有更多的功率。

当苹果首次宣布它将在 2020 年 6 月为 Mac 过渡到自己的 Silicon 芯片时，该公司从未说过它的芯片将是市场上最快的，而是承诺每瓦特有行业领先的性能。苹果 M1 Pro 和 M1 Max 无疑实现了这一壮举，这些芯片的性能超过了基于英特尔的 12 核 Mac Pro（起售价为 6999 美元），得益于令人印象深刻的能源效率，其风扇噪音很小甚至没有。

IT之家获悉，英特尔预计将在 2022 年初发布用于笔记本电脑的第 12 代酷睿处理器。