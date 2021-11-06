测试表明 Pixel 6/Pro 充电速度比谷歌暗示的更慢，实际功率最高为 22W

IT之家 11 月 6 日消息，据 Android Authority 报道，谷歌之前在发布会上宣传 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 可在半小时内充电 50%，虽然在实际使用中确实是在半个小时内充到了 50% 的电量，但如果把手机电池全部充满则需要 112 分钟。

谷歌在官方支持页面表示用户使用谷歌官方 30W USB PD 3.0 PPS 协议（20V，1.5A 规格）充电器可在 30 分钟为手机充电 50%，且 Pixel 6 系列兼容其他品牌的 USB PD 3.0 PPS 协议充电器，但全篇唯独没有提及 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 在充电时的充电功率。Android Authority 对这一情况做了详细的测试，测试结果表明，Pixel 6 Pro 的实际充电时最大功率为 22W，整个充电周期的平均功率为 13W，整个充电过程中没有任何时候达到或接近充电器 30W 的最高充电功率（测试设备为英国版本）。

▲ Pixel 6 Pro 充电时充电功率、电池容量与充电时间的关系图：横轴为充电时间，左纵轴为充电功率（蓝线数据），右纵轴为电池容量（绿线数据）。图表来源：Android Authority

IT之家了解到，谷歌的宣传本身并没有任何问题，首先，谷歌从未明确表示 Pixel 6 Pro 实际上能以 30W 的功率充电，且 30 分钟内充电 50% 的说法是基于“使用谷歌 30W USB-C 充电器插在墙插”的情况，同时谷歌还在一则免责声明中表示“实际充电效果可能会更慢一些”。

在上述图表中，可以看到电池虽然在充电到 50% 的时候确实使用了 31 分钟，但从 50% 开始充电速率就逐渐放缓，且最后 15% 的电量需要接近一个小时才能充满。随后 Android Authority 又尝试采用其他支持 PD PPS 充电协议的大功率充电器（包括 Anker Nano II 以及三星 45W 旅行充电器等充电器）进行测试，结果表明在所有充电器中没有一款充电器可以使 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 达到 30W 的充电功率，充电时的最高功耗依旧是 22W。

众所周知，谷歌向来对 Pixel 系列的充电速率相对保守，Android Authority 在测试后认为谷歌在 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 上降低充电功率的原因可能是为了降低手机在充电时的温度，因为手机在充电时一直没有超过 35°C，且在充电后期手机的温度也只在 25°C 左右，另外一种可能性是谷歌在 Pixel 6 系列手机上使用了更便宜的电池，更慢的充电功耗可以降低电池在充电时受到的压力。