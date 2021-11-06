工信部最新新能源汽车目录公布：公告首款续航超 1000km 车型出现，还有华为智选问界 M5

IT之家 11 月 6 日消息，工信部现公布《道路机动车辆生产企业及产品》（第 349 批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021 年第 10 批）、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第三十二批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十八批）名单。

IT之家了解到，本次免税车型包括福特 Mustang Mach-E 、广汽 AION LX、比亚迪元 PLUS、宏光 MINIEV、重庆金康的华为智选问界 M5 等，共包括 51 款纯电乘用车、36 款客车、28 款货车、95 款专用车、8 款混动乘用车、2 款混动客车、1 款混动货车、3 款混动专用车以及一系列燃料电池车型。

官方表示，广汽 AION LX 纯电动汽车实现续航超 1000km，是工信部公告中首款超 1000K 千米续航的车型。此款纯电动汽车续航能力的突破主要是通过海绵硅负极片电池技术而实现。

借助海绵硅负极片电池技术，将电池尺寸缩小并降低电池重量。在同等电量情况下，该技术可以缩小电池 20% 的体积，重量降低 14%。

据官方透露，在实测中，在汽车保持空调常开的情况下，可以实现 904 公里的续航。