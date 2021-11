北京时间 11 月 4 日消息,据报道,韩国 SK 创新有限公司计划投资 25.3 亿美元,在中国建立一家新的电动汽车电池工厂。

▲ 韩国首尔 SK 总部

SK Innovation 的全资电池子公司 SK On 在美国、匈牙利、中国和韩国都有电池生产基地。SK On 一直在向福特汽车、大众汽车和现代汽车等公司提供电动汽车电池。

该公司曾在 9 月表示,将计划在中国建立一个新的电池厂,初步投资为 1.2 万亿韩元(约 10.1 亿美元)。

SK On 在声明中表示:“在全球市场获得电池订单后,SK On 将会在美国、中国和匈牙利建设(电池)工厂,以作为 SK On 的长期增长战略。

SK On 上周表示,其积压的订单约为 1.6 太瓦时价值约 220 万亿韩元的电池,可为约 2300 万辆电动汽车提供动力。