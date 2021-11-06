消息称苹果公司将从 ITM 半导体采购 AirPods 的保护电路

IT之家 11 月 6 日消息，据 TheElec 报道，韩国元件制造商 ITM 半导体公司正在为苹果公司最新的 AirPods 提供所使用的保护电路。

这是这家韩国公司自 2019 年为 AirPods Pro 提供此类电路以来与苹果公司达成的第二笔交易。

ITM 半导体击败了日本的 MinebeaMitsumi（美蓓亚三美）和中国台湾地区的 Compeq（华通），成为了苹果公司保护电路的唯一供应商。

一位熟悉此事的人士说，这家韩国公司的竞争对手可能无法满足苹果的要求，因为他们的利润率因芯片短缺而下降。

他们说，由于这种情况，日本 MinebeaMitsumi 放弃了供应电路，这让 ITM 半导体公司获得了订单。

他们补充说，苹果公司也在使其保护电路供应商多样化，并在中国寻找新的供应商，但 ITM 半导体公司可能会在今年之前承接大部分订单。

这家 iPhone 制造商还在越南生产 AirPods 无线耳机。

ITM 半导体公司最近完成了在越南的第五家工厂的建设，将于明年开始生产。

该公司提供保护模块封装，这是保护电路模块的封装版本。

IT之家获悉，这种封装将保护 IC、MOSFET 和印刷电路板合二为一，缩小了整体尺寸，减少了热量。

ITM 半导体公司的目标是扩大其产能，以便在今年年底前每月能生产 1.1 亿个保护电路。